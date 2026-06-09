https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/trumptan-netanyahuya-cok-yakin-bir-zamanda-tek-basina-kalabilirsin-1106352624.html
Trump'tan Netanyahu'ya: 'Çok yakın bir zamanda tek başına kalabilirsin'
Trump'tan Netanyahu'ya: 'Çok yakın bir zamanda tek başına kalabilirsin'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Washinton'ın İsrail'in İran'a karşı yeniden başlatacağı askeri eylemlerin arkasında durmayacağını söyledi. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump Kanal 12 televizyonun yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Washington'ın İran'a yönelik askeri eylemlerinde İsrail'i desteklemeyeceği konusunda uyardığını söyledi.Trump, İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna Netanyahu ile İran’la karşılıklı saldırılara ilişkin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında konuştu.Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini anlatan Trump, şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından son dakikada haberdar edildiğini vurgulayarak buna rağmen saldırının kapsamını sınırlandırmayı başardığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/kalibaf-deniz-ablukasini-kapsamli-bir-planlama-ile-onlar-icin-yeni-bir-yenilgiye-donusturecegiz-1106352484.html
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benyamin netanyahu, i̇ran, i̇srail
benyamin netanyahu, i̇ran, i̇srail
Trump'tan Netanyahu'ya: 'Çok yakın bir zamanda tek başına kalabilirsin'
02:13 09.06.2026 (güncellendi: 02:14 09.06.2026)
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Washinton'ın İsrail'in İran'a karşı yeniden başlatacağı askeri eylemlerin arkasında durmayacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump Kanal 12 televizyonun yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Washington'ın İran'a yönelik askeri eylemlerinde İsrail'i desteklemeyeceği konusunda uyardığını söyledi.
Trump, İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna Netanyahu ile İran’la karşılıklı saldırılara ilişkin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında konuştu.
Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini anlatan Trump, şu ifadeleri kullandı:
Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim.
ABD Başkanı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından son dakikada haberdar edildiğini vurgulayarak buna rağmen saldırının kapsamını sınırlandırmayı başardığını kaydetti.