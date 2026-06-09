https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/kalibaf-deniz-ablukasini-kapsamli-bir-planlama-ile-onlar-icin-yeni-bir-yenilgiye-donusturecegiz-1106352484.html

Kalibaf: Deniz ablukasını, kapsamlı bir planlama ile onlar için yeni bir yenilgiye dönüştüreceğiz

Kalibaf: Deniz ablukasını, kapsamlı bir planlama ile onlar için yeni bir yenilgiye dönüştüreceğiz

Sputnik Türkiye

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran'ın ABD'nin uyguladığı deniz ablukasını etkisiz hale getireceğini belirterek, savaş ve müzakere... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T01:55+0300

2026-06-09T01:55+0300

2026-06-09T01:55+0300

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran'ın ABD tarafından kurulan deniz ablukasını düşman için bir başka yenilgiye dönüştüreceğini söyledi.Kalbiaf deniz ablukası ile ilgili şu ifadeleri kullandı:Yaptığı açıklamada Kalibaf, ne sadece savaşılacağını ne de sadece müzakere edileceğini söyleyerek, tüm seçeneklerin zamanına kendilerinin karar vereceklerini ifade etti:Ayrıca Kalibaf, İran'ın amacının istikrarlı bir güvenlik sağlanması olduğunu ancak ABD ve İsrail'e güven duymadıklarını ifade etti:

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