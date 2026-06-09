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Kalibaf: Deniz ablukasını, kapsamlı bir planlama ile onlar için yeni bir yenilgiye dönüştüreceğiz
Kalibaf: Deniz ablukasını, kapsamlı bir planlama ile onlar için yeni bir yenilgiye dönüştüreceğiz
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran'ın ABD'nin uyguladığı deniz ablukasını etkisiz hale getireceğini belirterek, savaş ve müzakere... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran'ın ABD tarafından kurulan deniz ablukasını düşman için bir başka yenilgiye dönüştüreceğini söyledi.Kalbiaf deniz ablukası ile ilgili şu ifadeleri kullandı:Yaptığı açıklamada Kalibaf, ne sadece savaşılacağını ne de sadece müzakere edileceğini söyleyerek, tüm seçeneklerin zamanına kendilerinin karar vereceklerini ifade etti:Ayrıca Kalibaf, İran'ın amacının istikrarlı bir güvenlik sağlanması olduğunu ancak ABD ve İsrail'e güven duymadıklarını ifade etti:
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abd, ortadoğu, i̇ran, i̇srail
abd, ortadoğu, i̇ran, i̇srail

Kalibaf: Deniz ablukasını, kapsamlı bir planlama ile onlar için yeni bir yenilgiye dönüştüreceğiz

01:55 09.06.2026
© AA / İran Meclis Başkanlığı/Handoutİran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© AA / İran Meclis Başkanlığı/Handout
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran'ın ABD'nin uyguladığı deniz ablukasını etkisiz hale getireceğini belirterek, savaş ve müzakere seçeneklerinin zamanlamasına kendilerinin karar vereceğini söyledi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran'ın ABD tarafından kurulan deniz ablukasını düşman için bir başka yenilgiye dönüştüreceğini söyledi.
Kalbiaf deniz ablukası ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bir savaş suçu ve düşman komplosu olarak gördüğümüz deniz ablukasını, kapsamlı bir planlama ile onlar için yeni bir yenilgiye dönüştüreceğiz.

Yaptığı açıklamada Kalibaf, ne sadece savaşılacağını ne de sadece müzakere edileceğini söyleyerek, tüm seçeneklerin zamanına kendilerinin karar vereceklerini ifade etti:

Biz sadece savaşmayacağız ya da sadece müzakere etmeyeceğiz; aksine, kendi zamanımızda savaşacağız ve kendi zamanımızda müzakere edeceğiz.

Ayrıca Kalibaf, İran'ın amacının istikrarlı bir güvenlik sağlanması olduğunu ancak ABD ve İsrail'e güven duymadıklarını ifade etti:

Amacımız savaşın sona ermesi ve istikrarlı bir güvenlik sağlanmasıdır ve karşı tarafa güvenimiz yoktur

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