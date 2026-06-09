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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/trump-abd-bu-saldiriya-gerekli-sekilde-karsilik-vermek-zorundadir-1106380956.html
Trump: ABD bu saldırıya gerekli şekilde karşılık vermek zorundadır
Trump: ABD bu saldırıya gerekli şekilde karşılık vermek zorundadır
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen bir Apache helikopterini düşürdüğünü ve... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T19:59+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'ın bir Apache helikopterini düşürmesi hakkında açıklama yaptı.Trump, ''Ordumuzdan az önce bilgilendirildim: Dün gece İranlılar, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen bir Apache helikopterimizi düşürdü. Olayda iki pilot görev yapıyordu; her ikisi de güvende ve yaralanmadı. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıya gerekli şekilde karşılık vermek zorundadır'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/centcom-hurmuzde-dusen-apache-helikopterin-murettabati-insansiz-deniz-araci-ile-kurtarildi-1106379893.html
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abd, i̇ran, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, apache saldırı helikopteri, apache helikopteri
abd, i̇ran, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, apache saldırı helikopteri, apache helikopteri

Trump: ABD bu saldırıya gerekli şekilde karşılık vermek zorundadır

19:59 09.06.2026 (güncellendi: 20:23 09.06.2026)
© AP Photo / Alex BrandonABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen bir Apache helikopterini düşürdüğünü ve ABD’nin bu saldırıya gereken yanıtı vermek zorunda olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'ın bir Apache helikopterini düşürmesi hakkında açıklama yaptı.
Trump, ''Ordumuzdan az önce bilgilendirildim: Dün gece İranlılar, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen bir Apache helikopterimizi düşürdü. Olayda iki pilot görev yapıyordu; her ikisi de güvende ve yaralanmadı. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıya gerekli şekilde karşılık vermek zorundadır'' dedi.
Apache helikopteri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
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