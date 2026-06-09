https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/trump-abd-bu-saldiriya-gerekli-sekilde-karsilik-vermek-zorundadir-1106380956.html

Trump: ABD bu saldırıya gerekli şekilde karşılık vermek zorundadır

Trump: ABD bu saldırıya gerekli şekilde karşılık vermek zorundadır

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen bir Apache helikopterini düşürdüğünü ve... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T19:59+0300

2026-06-09T19:59+0300

2026-06-09T20:23+0300

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apache saldırı helikopteri

apache helikopteri

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'ın bir Apache helikopterini düşürmesi hakkında açıklama yaptı.Trump, ''Ordumuzdan az önce bilgilendirildim: Dün gece İranlılar, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen bir Apache helikopterimizi düşürdü. Olayda iki pilot görev yapıyordu; her ikisi de güvende ve yaralanmadı. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıya gerekli şekilde karşılık vermek zorundadır'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/centcom-hurmuzde-dusen-apache-helikopterin-murettabati-insansiz-deniz-araci-ile-kurtarildi-1106379893.html

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Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, apache saldırı helikopteri, apache helikopteri