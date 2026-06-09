https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/centcom-hurmuzde-dusen-apache-helikopterin-murettabati-insansiz-deniz-araci-ile-kurtarildi-1106379893.html
CENTCOM: Hürmüz’de düşen Apache helikopterin mürettabatı insansız deniz aracı ile kurtarıldı
CENTCOM: Hürmüz’de düşen Apache helikopterin mürettabatı insansız deniz aracı ile kurtarıldı
Sputnik Türkiye
CENTCOM sözcüsü, savaş nedeniyle İran'ın fiilen kapattığı Hürmüz Boğazı yakınlarında bugün erken saatlerde düşen ABD Ordusuna ait bir taarruz helikopterinin mürettebatının insansız bir deniz aracı ile kurtarıldığını açıkladı.
2026-06-09T18:41+0300
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, 7 metre uzunluğundaki bir insansız deniz aracının iki pilotun yerini tespit ettiğini ve yaklaşık iki saat suda kaldıktan sonra onları kıyıya ulaştırdığını söyledi.Askeri yetkililer, Apache tipi helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz bilgi vermedi. Olayla ilgili yayımlanan askeri açıklamada kazanın soruşturulduğu belirtildi.Trump ne demişti? ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi gecesi NBA Finalleri'ni izledikten sonra New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada kazayı doğruladı."Pilotların durumu iyi. Evet" diyen Trump, "Kimse yaralanmadı. Yarın bir rapor yayımlayacağız. Ama pilotlar iyi durumda" ifadelerini kullandı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na göre kaza, yerel saatle salı günü sabaha karşı 03.30 civarında Umman açıklarında, helikopter devriye görevi yürütürken meydana geldi.Kaza kritik günlerde gerçekleştiKaza, İran ile İsrail'in bir gün önce karşılıklı saldırılar düzenlemesinin ardından Orta Doğu'nun sarsıldığı bir dönemde meydana geldi.İran devlet televizyonu, salı günü İsrail saldırılarında ülkenin hava savunma birliklerinden en az iki kişinin öldüğünü bildirdi.ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılara başlamasından bu yana süren savaş, küresel ekonomiyi sarstı, enerji fiyatlarını yükseltti ve gıda dahil birçok temel ürünün pahalanmasına yol açtı. Yetkililer, özellikle İsrail'in Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırması ve genişletmesi nedeniyle, nisan ayında ilan edilen ateşkesi kalıcı bir anlaşmaya dönüştürmekte başarısız oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/abdnin-apache-helikopteri-hurmuz-yakinlarinda-dustu-trumptan-aciklama-geldi-1106357414.html
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abd, donald trump, i̇ran, abd, i̇srail, haberler
CENTCOM: Hürmüz’de düşen Apache helikopterin mürettabatı insansız deniz aracı ile kurtarıldı
CENTCOM sözcüsü, savaş nedeniyle İran'ın fiilen kapattığı stratejik su yolu olan Hürmüz Boğazı yakınlarında bugün erken saatlerde düşen ABD Ordusuna ait bir taarruz helikopterinin mürettebatının insansız bir deniz aracı ile kurtarıldığını açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, 7 metre uzunluğundaki bir insansız deniz aracının iki pilotun yerini tespit ettiğini ve yaklaşık iki saat suda kaldıktan sonra onları kıyıya ulaştırdığını söyledi.
Askeri yetkililer, Apache tipi helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz bilgi vermedi. Olayla ilgili yayımlanan askeri açıklamada kazanın soruşturulduğu belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi gecesi NBA Finalleri'ni izledikten sonra New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada kazayı doğruladı.
"Pilotların durumu iyi. Evet" diyen Trump, "Kimse yaralanmadı. Yarın bir rapor yayımlayacağız. Ama pilotlar iyi durumda" ifadelerini kullandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na göre kaza, yerel saatle salı günü sabaha karşı 03.30 civarında Umman açıklarında, helikopter devriye görevi yürütürken meydana geldi.
Kaza kritik günlerde gerçekleşti
Kaza, İran ile İsrail'in bir gün önce karşılıklı saldırılar düzenlemesinin ardından Orta Doğu'nun sarsıldığı bir dönemde meydana geldi.
İran devlet televizyonu, salı günü İsrail saldırılarında ülkenin hava savunma birliklerinden en az iki kişinin öldüğünü bildirdi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılara başlamasından bu yana süren savaş, küresel ekonomiyi sarstı, enerji fiyatlarını yükseltti ve gıda dahil birçok temel ürünün pahalanmasına yol açtı. Yetkililer, özellikle İsrail'in Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırması ve genişletmesi nedeniyle, nisan ayında ilan edilen ateşkesi kalıcı bir anlaşmaya dönüştürmekte başarısız oldu.