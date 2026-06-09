https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/tarihi-sirri-bilim-insanlari-cozdu-stonehengein-en-gizemli-tasi-700-kilometre-tasinmis-1106376934.html

Tarihi sırrı bilim i̇nsanları çözdü: Stonehenge’in en gizemli taşı 700 kilometre taşınmış

Tarihi sırrı bilim i̇nsanları çözdü: Stonehenge’in en gizemli taşı 700 kilometre taşınmış

Sputnik Türkiye

Curtin Üniversitesi liderliğindeki yeni bir araştırma, Stonehenge'in merkezindeki 6 tonluk Sunak Taşı'nın (Altar Stone) İskoçya'dan Güney İngiltere'ye... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T16:31+0300

2026-06-09T16:31+0300

2026-06-09T16:31+0300

yaşam

stonehenge

i̇skoçya

bristol

bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı

yılsonu2026

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İngiltere’nin dünyaca ünlü tarih öncesi anıtı hakkında yüzyıllardır süren tartışmalar, çığır açan yeni bir bilimsel araştırmayla son buldu. Curtin Üniversitesi araştırmacıları liderliğinde yürütülen ve uluslararası bir ekibin katıldığı yeni çalışma, Stonehenge Sunak Taşı (Altar Stone) olarak bilinen 6 tonluk devasa kumtaşı megalitinin, anıtın bulunduğu Salisbury Ovası'na tamamen insan eliyle getirildiğini ortaya koydu. Stonehenge gizemi üzerine yapılan geçmiş araştırmalar, bu taşın anıta yaklaşık 700 kilometre (435 mil) uzaklıktaki Kuzeydoğu İskoçya kökenli olduğunu göstermişti; yeni veriler ise bu devasa mesafenin doğal yollarla değil, insan gücüyle aşıldığını kesinleştirdi.Bilgisayar modelleri kanıtladı: Buzul rotası muhtemel değilBilim insanları, taşın taşınma sürecini incelemek için mineral tanesi tarihlendirme teknikleri ile antik buzul tabakalarının bilgisayar modellerini birleştirdi. Yapılan jeolojik analiz ve simülasyonlar, Son Buzul Çağı'ndaki buzulların İskoçya'dan kalkan kayaları Kuzey Denizi’ndeki Dogger Bank’e kadar taşımış olabileceğini, ancak taşı Güney İngiltere’ye doğrudan ulaştıracak hiçbir buzul rotasının bulunmadığını gösterdi. Bu durum, tarih öncesi Avrupa lojistik tarihinin en büyük gizemlerinden birini doğrulayarak, yolculuğun devasa bir kısmının doğal süreçlerle açıklanamayacağını kanıtladı.Neolitik dönemde muazzam lojistik: Taş etap etap taşınmışAraştırmanın başyazarlarından Dr. Anthony Clarke, elde edilen bulguların taşın hareketinin tesadüfi değil, tamamen kasıtlı ve planlı bir eylem olduğunu gösterdiğini belirtti. Dr. Clarke, "Modellemelerimiz buzulların taşı İngiltere'nin güneyine ulaştıramayacağını netçe gösteriyor. Bu da taşın yüzlerce kilometre boyunca insanlar tarafından taşınması gerektiği anlamına geliyor" dedi. Bilim ekibine göre Neolitik dönem toplulukları, bu 6 tonluk megaliti tek seferde değil; karadan çekme, nehir taşımacılığı ve kıyı deniz yollarını entegre ederek etaplar halinde Salisbury Ovası'na ulaştırdı.Antik britanya toplumlarında şaşırtıcı organizasyon yeteneği6 ton ağırlığındaki bir bloğu böylesine muazzam bir mesafede hareket ettirmek, Stonehenge'in yapılışı ve o dönemdeki toplumsal yapı hakkında bilinenleri kökten değiştiriyor. Uzmanlar, bu yolculuğun farklı bölgelerde yaşayan Neolitik topluluklar arasında çok katmanlı bir koordinasyon, derin bir coğrafya bilgisi, olağanüstü bir kararlılık ve gelişmiş bir organizasyon yeteneği gerektirdiğini vurguluyor. Sheffield Hallam, Bristol ve Sheffield üniversiteleri ile Wessex Arkeoloji ortaklığında yürütülen bu arkeolojik keşif çalışmasının bir sonraki hedefi, taşın Kuzeydoğu İskoçya'daki tam nokta konumunu belirlemek ve antik insanların kullandığı rotaları haritalandırmak olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/yapay-zeka-uyarisi-cok-yakinda-kontrolu-kaybedebiliriz-1106366618.html

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