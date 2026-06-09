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Sıcaklıklar yükseliyor: Meteoroloji kuvvetli sağanak için saat verdi

Sıcaklıklar yükseliyor: Meteoroloji kuvvetli sağanak için saat verdi

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde öğle saatlerinden... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T06:54+0300

2026-06-09T06:54+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Haziran hava durumu tahminlerine göre İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli sağanak etkili olacakBugün öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA VE DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

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