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Sıcaklıklar yükseliyor: Meteoroloji kuvvetli sağanak için saat verdi
Sıcaklıklar yükseliyor: Meteoroloji kuvvetli sağanak için saat verdi
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde öğle saatlerinden... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Haziran hava durumu tahminlerine göre İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli sağanak etkili olacakBugün öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA VE DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
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Sıcaklıklar yükseliyor: Meteoroloji kuvvetli sağanak için saat verdi

06:54 09.06.2026
© AAYağış
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© AA
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Haziran hava durumu tahminlerine göre İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanak etkili olacak

Bugün öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Bursa - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Edirne - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
İstanbul - 28°C - Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.Karahisar - 28°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli - 34°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Muğla - 32°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Adana - 31°C - Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya - 28°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay - 28°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara - 29°C - Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir - 28°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kayseri - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Konya - 30°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Bartın - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Bolu - 27°C - Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu - 27°C - Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak - 24°C - Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Amasya - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Rize - 25°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 26°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon - 23°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum - 23°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars - 20°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Van - 23°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Mardin - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Siirt - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
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