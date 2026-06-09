https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/sarkici-gulsen-yeni-albumun-ismiyle-ilgili-iddialara-yanit-verdi-haysiyetsizce-1106364340.html
Şarkıcı Gülşen, yeni albümün ismiyle ilgili iddialara yanıt verdi: 'Haysiyetsizce'
Şarkıcı Gülşen, yeni albümün ismiyle ilgili iddialara yanıt verdi: 'Haysiyetsizce'
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Gülşen çıkacak albümüyle ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. Ünlü isim iddiaları 'haysiyetsizce ve gerçek dışı' diyerek... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T12:52+0300
2026-06-09T12:52+0300
2026-06-09T12:52+0300
yaşam
gülşen
dava
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Bir süredir albüm hazırlığı süren ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medyada albümün ismiyle ilgili ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. Gülşen, "Çıkacak albümümün adına dair, 'kendi karakterlerinin temsili olan' hayali şarkı adıyla haysiyetsizce ve gerçek dışı haber yapan tüm kişi ve kurumlarla benim ve avukatımın hukuk yoluyla hak ettikleri şekilde ilgileneceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururum" dedi. Gülşen'in açıklamaları sosyal medyada da gündem olurken hayranlarından destek mesajları geldi. Hak ettikleri şekilde ilgileneceğiz Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan ünlü isim, ortaya atılan iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını ve tamamen hayal ürünü içeriklerden ibaret olduğunu kaydetti. Gülşen açıklamasında şunları dile getirdi: "Çıkacak albümümün adına dair, 'kendi karakterlerinin temsili olan' hayali şarkı adıyla haysiyetsizce ve gerçek dışı haber yapan tüm kişi ve kurumlarla benim ve avukatımın hukuk yoluyla hak ettikleri şekilde ilgileneceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/itilmis-karakteriyle-sevilen-unlu-oyuncu-ilyas-ilbey-hastaneye-kaldirildi-1106358146.html
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Şarkıcı Gülşen, yeni albümün ismiyle ilgili iddialara yanıt verdi: 'Haysiyetsizce'
Şarkıcı Gülşen çıkacak albümüyle ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. Ünlü isim iddiaları 'haysiyetsizce ve gerçek dışı' diyerek yanıtladı ve hukuki süreç başlatacağını söyledi.
Bir süredir albüm hazırlığı süren ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medyada albümün ismiyle ilgili ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. Gülşen, "Çıkacak albümümün adına dair, 'kendi karakterlerinin temsili olan' hayali şarkı adıyla haysiyetsizce ve gerçek dışı haber yapan tüm kişi ve kurumlarla benim ve avukatımın hukuk yoluyla hak ettikleri şekilde ilgileneceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururum" dedi. Gülşen'in açıklamaları sosyal medyada da gündem olurken hayranlarından destek mesajları geldi.
Hak ettikleri şekilde ilgileneceğiz
Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan ünlü isim, ortaya atılan iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını ve tamamen hayal ürünü içeriklerden ibaret olduğunu kaydetti. Gülşen açıklamasında şunları dile getirdi:
"Çıkacak albümümün adına dair, 'kendi karakterlerinin temsili olan' hayali şarkı adıyla haysiyetsizce ve gerçek dışı haber yapan tüm kişi ve kurumlarla benim ve avukatımın hukuk yoluyla hak ettikleri şekilde ilgileneceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururum."