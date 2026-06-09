https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/rusyaya-yaptirim-ongoren-yasa-tasarisi-abd-senatosunda-1106383069.html
Rusya'ya yaptırım öngören yasa tasarısı ABD Senatosu'nda
Rusya'ya yaptırım öngören yasa tasarısı ABD Senatosu'nda
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi, Ukrayna’ya mali destek ve Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar içeren yasa tasarısının Temsilciler Meclisi onayından geçerek Senato’ya ulaştığını... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T22:27+0300
2026-06-09T22:27+0300
2026-06-09T22:27+0300
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senato
temsilciler meclisi
rusya
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yaptırım
mali yardım
abd dışişleri bakanlığı
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Kongre'nin üst kanadı olan Senato'da ele alınacak olan tasarı için kritik bir onay süreci işleyecek. Tasarının yasalaşabilmesi için öncelikle Senato'daki tartışmaların sonlandırılması amacıyla teknik bir oylama yapılacak; bu aşamada en az 60 senatörün tam desteği gerekecek. Bu barajın aşılması halinde geçilecek nihai oylamada ise, 51 oyluk yeter çoğunluk tasarının kabulü için yeterli olacak.Söz konusu tasarı, Temsilciler Meclisi'ndeki bir önceki oylamada 195 'hayır' oyuna karşılık, 18 Cumhuriyetçi vekilin de desteklemesiyle 226 'evet' oyu alarak kabul edilmişti.Demokrat Temsilci Gregory Meeks tarafından Nisan 2025’te sunulan kapsamlı tasarı, öncelikle Ukrayna’nın yeniden inşası için özel bir fon kurulmasını öngörüyor. Tasarı ayrıca, ABD Başkanı'na Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkelerine kredi veya kiralama yoluyla savunma teçhizatı sağlama yetkisini geri veriyor. Ayrıca Pentagon’un Kiev’e güvenlik ve istihbarat alanlarında yardım sağlama yetkilerinin 2027 sonuna kadar uzatılması, Baltık ülkelerinin silahlı kuvvetleri ve sınır hizmetlerinin kapasitesinin artırılmasına yönelik önlemler alınması için ABD Dışişleri Bakanlığı’nın görevlendirilmesi de tasarıda yer alıyor.Tasarı, ABD başkanına Rusya-Ukrayna ilişkilerinin seyrini değerlendirme ve bu doğrultuda kısıtlayıcı önlemler alma yetkisi tanıyor. Bu önlemler arasında yaptırımlar, varlıkların dondurulması ve ilave ihracat vergileri bulunuyor.Rusya, "dost olmayan ülkeler" olarak nitelendirdiği Batılı devletlerin son yıllarda giderek artırdığı yaptırım baskılarına karşı dayanma gücüne sahip olduğunu sıkça dile getiriyor. Öte yandan Batılı analist ve siyasi çevrelerden de bu kısıtlamaların hedeflenen yıkıcı etkiyi yaratmadığı ve yaptırımların etkisinin sınırlı kaldığı yönünde değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/novak-rusya-abd-ile-yeni-iliskilere-hazir-top-washingtonda-1106306757.html
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abd, kongre, senato, temsilciler meclisi, rusya, ukrayna, yaptırım, mali yardım, abd dışişleri bakanlığı
abd, kongre, senato, temsilciler meclisi, rusya, ukrayna, yaptırım, mali yardım, abd dışişleri bakanlığı
Rusya'ya yaptırım öngören yasa tasarısı ABD Senatosu'nda
ABD Kongresi, Ukrayna’ya mali destek ve Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar içeren yasa tasarısının Temsilciler Meclisi onayından geçerek Senato’ya ulaştığını açıkladı.
Kongre'nin üst kanadı olan Senato'da ele alınacak olan tasarı için kritik bir onay süreci işleyecek. Tasarının yasalaşabilmesi için öncelikle Senato'daki tartışmaların sonlandırılması amacıyla teknik bir oylama yapılacak; bu aşamada en az 60 senatörün tam desteği gerekecek. Bu barajın aşılması halinde geçilecek nihai oylamada ise, 51 oyluk yeter çoğunluk tasarının kabulü için yeterli olacak.
Söz konusu tasarı, Temsilciler Meclisi'ndeki bir önceki oylamada 195 'hayır' oyuna karşılık, 18 Cumhuriyetçi vekilin de desteklemesiyle 226 'evet' oyu alarak kabul edilmişti.
Demokrat Temsilci Gregory Meeks tarafından Nisan 2025’te sunulan kapsamlı tasarı, öncelikle Ukrayna’nın yeniden inşası için özel bir fon kurulmasını öngörüyor. Tasarı ayrıca, ABD Başkanı'na Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkelerine kredi veya kiralama yoluyla savunma teçhizatı sağlama yetkisini geri veriyor. Ayrıca Pentagon’un Kiev’e güvenlik ve istihbarat alanlarında yardım sağlama yetkilerinin 2027 sonuna kadar uzatılması, Baltık ülkelerinin silahlı kuvvetleri ve sınır hizmetlerinin kapasitesinin artırılmasına yönelik önlemler alınması için ABD Dışişleri Bakanlığı’nın görevlendirilmesi de tasarıda yer alıyor.
Tasarı, ABD başkanına Rusya-Ukrayna ilişkilerinin seyrini değerlendirme ve bu doğrultuda kısıtlayıcı önlemler alma yetkisi tanıyor. Bu önlemler arasında yaptırımlar, varlıkların dondurulması ve ilave ihracat vergileri bulunuyor.
Rusya, "dost olmayan ülkeler" olarak nitelendirdiği Batılı devletlerin son yıllarda giderek artırdığı yaptırım baskılarına karşı dayanma gücüne sahip olduğunu sıkça dile getiriyor. Öte yandan Batılı analist ve siyasi çevrelerden de bu kısıtlamaların hedeflenen yıkıcı etkiyi yaratmadığı ve yaptırımların etkisinin sınırlı kaldığı yönünde değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.