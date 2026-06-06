https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/novak-rusya-abd-ile-yeni-iliskilere-hazir-top-washingtonda-1106306757.html

Novak: Rusya ABD ile yeni ilişkilere hazır, ‘top Washington’da’

Novak: Rusya ABD ile yeni ilişkilere hazır, ‘top Washington’da’

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova’nın ABD’ye hiçbir zaman sırtını dönmediğini belirterek, Rusya’nın yeni ilişkilere hazır olduğunu söyledi. 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T23:16+0300

2026-06-06T23:16+0300

2026-06-06T23:16+0300

dünya

aleksandr novak

rusya

abd

moskova

washington

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

nbc

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin ABD ile ilişkiler konusundaki tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında NBC televizyonuna konuşan Novak, Moskova’nın Washington ile diyaloğa kapalı olmadığı mesajını verdi.Novak, “Rusya hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri’ne sırtını dönmedi. Yeni ilişkilere hazırız ve bu konuda açığız. Top artık sizin tarafınızda” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/kremlinden-washingtona-tango-mesaji-abd-hazir-oldugunda-karsilik-vermeye-haziriz-1106298032.html

rusya

moskova

washington

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aleksandr novak, rusya, abd, moskova, washington, st. petersburg ekonomi forumu (spief), nbc