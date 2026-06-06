https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/novak-rusya-abd-ile-yeni-iliskilere-hazir-top-washingtonda-1106306757.html
Novak: Rusya ABD ile yeni ilişkilere hazır, ‘top Washington’da’
Novak: Rusya ABD ile yeni ilişkilere hazır, ‘top Washington’da’
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova’nın ABD’ye hiçbir zaman sırtını dönmediğini belirterek, Rusya’nın yeni ilişkilere hazır olduğunu söyledi. 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T23:16+0300
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2026-06-06T23:16+0300
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin ABD ile ilişkiler konusundaki tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında NBC televizyonuna konuşan Novak, Moskova’nın Washington ile diyaloğa kapalı olmadığı mesajını verdi.Novak, “Rusya hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri’ne sırtını dönmedi. Yeni ilişkilere hazırız ve bu konuda açığız. Top artık sizin tarafınızda” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/kremlinden-washingtona-tango-mesaji-abd-hazir-oldugunda-karsilik-vermeye-haziriz-1106298032.html
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aleksandr novak, rusya, abd, moskova, washington, st. petersburg ekonomi forumu (spief), nbc
aleksandr novak, rusya, abd, moskova, washington, st. petersburg ekonomi forumu (spief), nbc
Novak: Rusya ABD ile yeni ilişkilere hazır, ‘top Washington’da’
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova’nın ABD’ye hiçbir zaman sırtını dönmediğini belirterek, Rusya’nın yeni ilişkilere hazır olduğunu söyledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin ABD ile ilişkiler konusundaki tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında NBC televizyonuna konuşan Novak, Moskova’nın Washington ile diyaloğa kapalı olmadığı mesajını verdi.
Novak, “Rusya hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri’ne sırtını dönmedi. Yeni ilişkilere hazırız ve bu konuda açığız. Top artık sizin tarafınızda” ifadelerini kullandı.