Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/novak-rusya-abd-ile-yeni-iliskilere-hazir-top-washingtonda-1106306757.html
Novak: Rusya ABD ile yeni ilişkilere hazır, ‘top Washington’da’
Novak: Rusya ABD ile yeni ilişkilere hazır, ‘top Washington’da’
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova’nın ABD’ye hiçbir zaman sırtını dönmediğini belirterek, Rusya’nın yeni ilişkilere hazır olduğunu söyledi. 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T23:16+0300
2026-06-06T23:16+0300
dünya
aleksandr novak
rusya
abd
moskova
washington
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
nbc
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/05/1106287216_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_648e3799c7c76cb616ce262ba6e98dca.jpg
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin ABD ile ilişkiler konusundaki tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında NBC televizyonuna konuşan Novak, Moskova’nın Washington ile diyaloğa kapalı olmadığı mesajını verdi.Novak, “Rusya hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri’ne sırtını dönmedi. Yeni ilişkilere hazırız ve bu konuda açığız. Top artık sizin tarafınızda” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/kremlinden-washingtona-tango-mesaji-abd-hazir-oldugunda-karsilik-vermeye-haziriz-1106298032.html
rusya
moskova
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/05/1106287216_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_1feb4b2996f780aebef782111f696c8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aleksandr novak, rusya, abd, moskova, washington, st. petersburg ekonomi forumu (spief), nbc
aleksandr novak, rusya, abd, moskova, washington, st. petersburg ekonomi forumu (spief), nbc

Novak: Rusya ABD ile yeni ilişkilere hazır, ‘top Washington’da’

23:16 06.06.2026
© Sputnik / Aleksandr VilfRusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
© Sputnik / Aleksandr Vilf
Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova’nın ABD’ye hiçbir zaman sırtını dönmediğini belirterek, Rusya’nın yeni ilişkilere hazır olduğunu söyledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin ABD ile ilişkiler konusundaki tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında NBC televizyonuna konuşan Novak, Moskova’nın Washington ile diyaloğa kapalı olmadığı mesajını verdi.
Novak, “Rusya hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri’ne sırtını dönmedi. Yeni ilişkilere hazırız ve bu konuda açığız. Top artık sizin tarafınızda” ifadelerini kullandı.
Lá cờ Тổng thống trên mái vòm Cung điện Thượng viện của Điện Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
DÜNYA
Kremlin’den Washington’a ‘tango’ mesajı: ‘ABD hazır olduğunda karşılık vermeye hazırız’
09:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала