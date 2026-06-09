https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/rekabet-kurulundan-menajerlik-sirketlerine-ve-kast-ajanlarina-43-milyonluk-ceza--1106379194.html

Rekabet Kurulu'ndan menajerlik şirketlerine ve kast ajanlarına 43 milyonluk ceza

Rekabet Kurulu'ndan menajerlik şirketlerine ve kast ajanlarına 43 milyonluk ceza

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurulu, kast ajansları ve menajerlik şirketlerinin komisyon ve fiyatları ortak belirlediklerine ilişkin soruşturmayı tamamladı. Kurul, milyonlarca lira... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T17:57+0300

2026-06-09T17:57+0300

2026-06-09T17:57+0300

ekonomi̇

rekabet kurulu

menajer

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Rekabet Kurulu, Kast Ajansları Derneği (KASTDER) ile kast ajansı ve menajerlik sektöründe faaliyet gösteren 36 şirkete 42 milyon 163 bin 586 lira para cezası uygulanmasına karar verdi.Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiklerine karar verildiRekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KASTDER ile kast ajansı ve menajerlik sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ajans komisyon oranları ile hizmet koşullarını birlikte belirlemek ve rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmak, ayrıca kast ajanslığı ile kast direktörlüğü ve yapımcılık faaliyetlerini birlikte yürütmek yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddialarına yönelik soruşturma sonuçlandı.Kurulca, dosya kapsamında ajans komisyon oranları ile hizmet koşullarını birlikte belirlemek ve rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmak suretiyle kanunun ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma tarafı dernek ve 36 teşebbüse, 42 milyon 163 bin 586 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.Kast ajansı ve menajerlik faaliyetleri ayrıldıKurul, pazarda etkin rekabeti temin etmek amacıyla dernek ve teşebbüslere yönelik yükümlülükler de getirdi. Buna göre, kast direktörlüğü ve kast ajansı/menajerlik faaliyetleri aynı ekonomik bütünlük kapsamında birlikte yürütülmeyecek. Faaliyetlerini birlikte yürüten teşebbüsler, bu faaliyetlerinden birini şirket ana sözleşmesinden çıkaracak ve fiilen sona erdirecek.Yapımcılık, kast ajansı ve menajerlik faaliyetleri, aynı ekonomik bütünlük kapsamında birlikte gerçekleştirilmeyecek. Ayrıca kast ajansı ve menajerler, yetenek sağladıkları içeriklerde yapımcı adına başka herhangi bir faaliyette bulunmayacak.Yapımcılık, kast ajansı ve menajerlik faaliyetlerini birlikte yürüten teşebbüsler, bu faaliyetlerden birini şirket ana sözleşmesinden çıkaracak ve aynı zamanda fiilen sona erdirecek. Kast ajansı ve menajerler ile yapımcılar arasında yeteneklerin rol almasına ilişkin görüşmelerde bir yeteneğin içerikte rol alması, başka yeteneklerin de rol alması şartına bağlanmayacak.Hangi şirketlere ceza kesildi?"Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti, Alkış Yapım Reklam Bilişim İnşaat Turizm ve Organizasyon Hiz. Ltd. Şti, Ali Sabuncugil Menajerlik Oyunculuk Seslendirme Hizmetleri Ltd. Şti, Ayça Kardeş Menajerlik ve İletişim Hiz. Ltd. Şti, Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti, Deniz Tüney Tanıtım Turizm ve Halkla İlişkiler Pazarlama Ltd. Şti, Ebru Acar Menajerlik Ltd. Şti, En Teknik Elektrik İnşaat Taah. Bilgisayar Ajans Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti, Esra Akkoyunlu Menajerlik Prodüksiyon Ltd. Şti, Gülay Çiko Yapım Org. ve Tic. Ltd. Şti, Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti, ID İletişim Danışmanlık AŞ, Kahraman Özden, Medyatek Film Yapım Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti, Neslihan Uzer Kast Danışmanlığı Film Prodüksiyon Yapım Ltd. Şti, Nimet Atasoy Menajerlik AŞ, Önem Günal Ajans ve Menajerlik AŞ, Özlem Duran (Özlem Duran Menajerlik), Özlem Oğuz Oyuncu Danışmanlığı San. Tic. Ltd. Şti, Pamuk Karakoç (Sofita Menajerlik), People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti, Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti. Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti, Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti, Rezzan Çankır Film Yapım Reklam Halkla İlişkiler Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti, RSD Yapım ve Kast Hizmetleri Ltd. Şti, Sahne Güzeli Menajerlik Oyunculuk Hiz. Tan. Reklam ve Danışmanlık Ltd. Şti, SM Menajerlik Tic. Ltd. Şti, Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti, Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti, TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti, Tümay Özokur Film-Reklam Tic. ve San. Ltd. Şti, Uğurcan Keleş, Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti, Yüzde Yüz Oyunculuk Seslendirme ve Prodüksiyon Ltd. Şti ve KASTDER."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/rekabet-kurumu-duyurdu-dondurma-dolaplarinda-yeni-donem-1105777473.html

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