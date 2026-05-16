Rekabet Kurumu duyurdu: Dondurma dolaplarında yeni dönem

Rekabet Kurumu tarafından alınan karar kapsamında, küçük satış noktalarındaki dondurma dolaplarının yüzde 30'luk bölümünün rakip markalara ayrılması zorunlu... 16.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-16T00:40+0300

Rekabet Kurumu, dondurma sektörüne yönelik yürüttüğü inceleme kapsamında Algida markasıyla bilinen Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ ile Magnum Dondurma AŞ hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.Kurumdan yapılan açıklamada, şirketlerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin araştırılacağı belirtildi. Ayrıca daha önce alınan rekabet tedbirlerine uyulmadığı şüphesi üzerine inceleme başlatıldığı ifade edildi.Soruşturma kapsamında alınan geçici tedbir kararıyla, 100 metrekare ve altındaki satış noktalarında bulunan Unilever’e ait dondurma dolaplarının yüzde 30’luk bölümünün rakip markalara ayrılması kararlaştırıldı. Bu alanlarda Unilever ve Magnum ürünlerinin yer alamayacağı, rakip ürün bulunmaması halinde ise bölümün boş bırakılacağı belirtildi.Rekabet Kurumu ayrıca işletmelerin talep etmesi halinde rakip markalara ayrılan alan oranının yüzde 50’ye kadar çıkarılabileceğini açıkladı.

