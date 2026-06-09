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Reha Muhtar'ın ölümünün ardından kızı Ayşe Nazlı'dan ilk açıklama
Reha Muhtar'ın ölümünün ardından kızı Ayşe Nazlı'dan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın ölümünün ardından kızı Ayşe Nazlı sosyal medyasından yaptığı paylaşımda babasına özlemini dile getirdi. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T17:00+0300
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reha muhtar
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Reha Muhtar'ın ölümünün ardından kızı Ayşe Nazlı, babasının ardından yaptığı paylaşımla acısını dile getirdi. Ayşe Nazlı, "Birlikte çok güldük, çok eğlendik. Bazen uzun uzun konuştuk, bazen sadece yan yana oturduk. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana "kızım" deyişini özleyeceğim" ifadelerini kullandı. İyi ki benim babamsın Ünlü sanatçı Nilüfer ve Reha Muhtar'ın evlat edindiği Ayşe Nazlı, sosyal medya hesabından babasına ait anları paylaşarak özlemini dile getirdi. Ayşe Nazlı yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: "Canım babam,Son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikaye dinledim ki… Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı. Birlikte çok güldük, çok eğlendik. Bazen uzun uzun konuştuk, bazen sadece yan yana oturduk. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana "kızım" deyişini özleyeceğim. Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum. Ama biliyorum ki sevgimiz hiçbir yere gitmedi. Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın. İyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/reha-muhtar-son-yolculuguna-ugurlandi-1106263272.html
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reha muhtar, nilüfer, veda, ayşe nazlı yumlu
reha muhtar, nilüfer, veda, ayşe nazlı yumlu

Reha Muhtar'ın ölümünün ardından kızı Ayşe Nazlı'dan ilk açıklama

17:00 09.06.2026
Reha Muhtar- kızı sosyal medya
Reha Muhtar- kızı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
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Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın ölümünün ardından kızı Ayşe Nazlı sosyal medyasından yaptığı paylaşımda babasına özlemini dile getirdi.
Reha Muhtar'ın ölümünün ardından kızı Ayşe Nazlı, babasının ardından yaptığı paylaşımla acısını dile getirdi. Ayşe Nazlı, "Birlikte çok güldük, çok eğlendik. Bazen uzun uzun konuştuk, bazen sadece yan yana oturduk. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana "kızım" deyişini özleyeceğim" ifadelerini kullandı.
Reha Muhtar- kızı sosyal medya
Reha Muhtar- kızı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
Reha Muhtar- kızı sosyal medya

İyi ki benim babamsın

Reha Muhtar ve kızı sosyal medya
Reha Muhtar ve kızı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
Reha Muhtar ve kızı sosyal medya
Ünlü sanatçı Nilüfer ve Reha Muhtar'ın evlat edindiği Ayşe Nazlı, sosyal medya hesabından babasına ait anları paylaşarak özlemini dile getirdi. Ayşe Nazlı yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:
"Canım babam,
Son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikaye dinledim ki… Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı. Birlikte çok güldük, çok eğlendik. Bazen uzun uzun konuştuk, bazen sadece yan yana oturduk. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana "kızım" deyişini özleyeceğim. Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum. Ama biliyorum ki sevgimiz hiçbir yere gitmedi. Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın. İyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum."
Reha Muhtar son yolcuğuna uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
TÜRKİYE
Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
4 Haziran , 19:32
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