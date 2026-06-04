https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/reha-muhtar-son-yolculuguna-ugurlandi-1106263272.html

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Sputnik Türkiye

Muğla'da tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T19:32+0300

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muğla

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beşiktaş

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören ve 3 Haziran Çarşamba günü yaşamını yitiren Reha Muhtar için Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Törende Muhtar'ın ailesi, sevenleri, eski mesai arkadaşları, medya temsilcileri, bazı sanatçılar ve vatandaşlar yer aldı.Muhtar'ın tabutunun üzerine Beşiktaş forması serildi, önüne fotoğrafı konuldu. Cenazede, Muhtar'ın manevi kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile çocukları Poyraz ve Mina, başsağlığı dileklerini kabul etti.İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Muhtar'ın naaşı, Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü. Muhtar'ın cenazesi burada toprağa verildi.Cenazeye katılan isimlerden gazeteci Uğur Dündar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Reha Muhtar, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca ile aynı dönemde habercilik yaptıklarını, aralarında ciddi bir reyting yarışı olmasına rağmen hiçbir zaman birbirlerini kıracak davranışlarda bulunmadıklarını söyledi.Dündar, Reha Muhtar'ın aktif haberciliği bırakmasının ardından kendisiyle pek fazla görüşmediklerini, 2024'te evinin merdivenlerinden düştüğünde Muhtar ile ilgilendiğini anlattı.Uğur Dündar, sevenlerine başsağlığı diledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/kafeyi-birbirine-katti-kadin-calisana-tepki-firlatti-1106259761.html

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