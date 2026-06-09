https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/pentagon-yeni-bir-kiyamet-ucagi-icin-22-milyar-dolar-talep-etti-1106373530.html
Pentagon, yeni bir 'kıyamet uçağı' için 2.2 milyar dolar talep etti
Pentagon, yeni bir 'kıyamet uçağı' için 2.2 milyar dolar talep etti
Sputnik Türkiye
ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni bir kıyamet uçağının geliştirilmesi için 2.2 milyar dolar talep ettiği öğrenildi. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T15:35+0300
2026-06-09T15:35+0300
2026-06-09T15:35+0300
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pentagon
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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bütçe belgelerini inceleyen Sputnik, ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni bir 'kıyamet uçağının' geliştirilmesi için 2.2 milyar dolar talep ettiğini ortaya çıkardı.E-4C hava komuta merkezinin geliştirilmesi için talep edildiği anlaşılan bu miktar, 2027 mali yılı için hesaplanmış olup program için 2026’da tahsis edilen fonları yüzde 23.2 oranında aşıyor. Maliyetlerdeki artış, mühendislik ve test çalışmalarının önemli ölçüde genişletilmesinden kaynaklanıyor.Belgelere göre, ABD Hava Kuvvetleri tarafından 'yüksek hayatta kalma kabiliyetine sahip bir komuta, kontrol ve iletişim merkezi' olarak nitelenen yeni uçak, eskiyen E-4B'nin yerine geçecek. Tüm benzer uçaklar gibi bu uçağın da nükleer patlamalara ve elektromanyetik darbelere karşı korumaya sahip olması bekleniyor. Uçakta ABD Başkanı, Savaş Bakanı ve diğer önemli yetkililer, kara karargahlarının imha edilmesi durumunda birliklere komuta görevlerini yerine getirebilecek.Öğrenildiği üzere Pentagon, uçağın geliştirilmesi için Sierra Nevada Corporation (SNC) ile sözleşme imzaladı. Projelendirmenin ana fazının 2031’in sonuna kadar sürmesi planlanıyor.Pentagon ayrıca, hava üssünün altyapısının modernizasyonu için yaklaşık 3 milyar dolar ve 2029'da başlayacak olan hazır uçakların tedarik süreci için 5.4 milyar dolardan fazla kaynak ayırmayı planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/kiyamet-gunu-ucaginin-laxe-inisi-internette-endise-yaratti-gizem-cozuldu-1102672689.html
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abd, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, sputnik, boeing e-4b nightwatch, sierra nevada corporation (snc)
abd, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, sputnik, boeing e-4b nightwatch, sierra nevada corporation (snc)
Pentagon, yeni bir 'kıyamet uçağı' için 2.2 milyar dolar talep etti
ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni bir kıyamet uçağının geliştirilmesi için 2.2 milyar dolar talep ettiği öğrenildi.
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bütçe belgelerini inceleyen Sputnik, ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni bir 'kıyamet uçağının' geliştirilmesi için 2.2 milyar dolar talep ettiğini ortaya çıkardı.
E-4C hava komuta merkezinin geliştirilmesi için talep edildiği anlaşılan bu miktar, 2027 mali yılı için hesaplanmış olup program için 2026’da tahsis edilen fonları yüzde 23.2 oranında aşıyor. Maliyetlerdeki artış, mühendislik ve test çalışmalarının önemli ölçüde genişletilmesinden kaynaklanıyor.
Belgelere göre, ABD Hava Kuvvetleri tarafından 'yüksek hayatta kalma kabiliyetine sahip bir komuta, kontrol ve iletişim merkezi' olarak nitelenen yeni uçak, eskiyen E-4B'nin yerine geçecek. Tüm benzer uçaklar gibi bu uçağın da nükleer patlamalara ve elektromanyetik darbelere karşı korumaya sahip olması bekleniyor. Uçakta ABD Başkanı, Savaş Bakanı ve diğer önemli yetkililer, kara karargahlarının imha edilmesi durumunda birliklere komuta görevlerini yerine getirebilecek.
Öğrenildiği üzere Pentagon, uçağın geliştirilmesi için Sierra Nevada Corporation (SNC) ile sözleşme imzaladı. Projelendirmenin ana fazının 2031’in sonuna kadar sürmesi planlanıyor.
Pentagon ayrıca, hava üssünün altyapısının modernizasyonu için yaklaşık 3 milyar dolar ve 2029'da başlayacak olan hazır uçakların tedarik süreci için 5.4 milyar dolardan fazla kaynak ayırmayı planlıyor.