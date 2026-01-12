https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/kiyamet-gunu-ucaginin-laxe-inisi-internette-endise-yaratti-gizem-cozuldu-1102672689.html

'Kıyamet Günü Uçağı'nın LAX'e inişi internette endişe yarattı, gizem çözüldü

'Kıyamet Günü Uçağı'nın LAX'e inişi internette endişe yarattı, gizem çözüldü

‘Kıyamet Günü Uçağı’ olarak alınan Boeing E-4B Nightwatch, Los Angeles Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Bu inişin, uçağın tarihinde Los Angeles’a yapılan ilk iniş olabileceği belirtildi.

ABD’deki havacılık meraklıları, uçağın Los Angeles Uluslararası Havaalanı’na yaklaştığını fark etti.ABD Hava Kuvvetleri tarafından, 'yüksek hayatta kalma kabiliyetine sahip bir komuta, kontrol ve iletişim merkezi' olarak nitelenen uçak, tanımlamalara göre ‘olağanüstü durumlar için tasarlanlandı.’Olası ‘operasyon merkezi’E-4B Nightwatch, karadaki komuta merkezlerinin devre dışı kalmasına yol açacak bir felaket halinde, ABD Başkanı, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanları için havadan operasyon merkezi olarak görev yapabilmesi için bulundurluuyor.Uçağın yoğun bir ticari havalimanında aniden görülmesi, sosyal medyada yoğun spekülasyonlara yol açtı.Ancak, Los Angeles Times’ın haberine göre bu seferki uçuşun nedeni farklıydı. Uçak, Savunma Bakanı Pete Hegseth’i, ‘Özgürlük cephaneliği’ adı verilen bir aylık turu kapsamında Güney Kaliforniya’ya taşıyordu.Hegseth, bir üretim tesisinde, Rocket Lab adlı şirkette konuşma yaptı. Bu ziyaret, Savunma Bakanlığı’nın ABD’deki savunma sanayii şirketlerini kapsayan bir aylık turunun ikinci durağı olarak açıklandı.Savunma Bakanlığı daha sonra, Hegseth’in UCLA’de Yedek Subay Eğitim Kolordusu (ROTC) üyeleriyle spor yaparken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

