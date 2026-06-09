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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/natonun-manevralarina-rusyadan-yanit-rus-savas-ucaklari-kaliningradda-tatbikat-yapti-1106377222.html
NATO'nun manevralarına Rusya'dan yanıt: Rus savaş uçakları Kaliningrad'da tatbikat yaptı
NATO'nun manevralarına Rusya'dan yanıt: Rus savaş uçakları Kaliningrad'da tatbikat yaptı
Sputnik Türkiye
Rusya Baltık Filosu'na bağlı savaş ve bombardıman uçakları, NATO'nun sınır bölgelerinde başlattığı geniş kapsamlı askeri tatbikatlara cevaben Kaliningrad... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T16:39+0300
2026-06-09T16:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kaliningrad
rusya donanması
su-30sm
su-24m
tatbikat
nato
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Rusya Baltık Filosu'ndan yapılan açıklamada, Su-30SM ve Su-30SM2 tipi çok amaçlı savaş uçakları ile Su-24M bombardıman uçaklarının Kaliningrad Bölgesi'ndeki hava meydanlarına konuşlanma talimi yaptığı bildirildi. Rusya Donanması'na bağlı 10'dan fazla uçağın katıldığı tatbikatta, mürettebatın olası bir düşman saldırısından korunma ve hava araçlarını güvenli bölgelere kaydırma senaryoları üzerinde çalıştığı belirtildi. Açıklamada, "Taktik uçuş tatbikatı sırasında pilotlar ve teknik personel, uçakların kalkış hazırlığını, uçakların hayali düşman saldırısından uzaklaştırılmasını ve diğer meydanlara konuşlandırılmasını başarıyla uyguladı" dendi.Pilotların, sınır hattına yakın bölgelerde hayali düşman unsurlarına karşı alçak irtifada hava muharebesi denemeleri yaptıkları ve görevlerini eksiksiz yerine getirdikleri de aktarıldı.Sınır hattında karşılıklı askeri hareketlilik artıyorRusya'nın bu hamlesi, NATO'nun bölgede peş peşe başlattığı askeri manevraların hemen ardından geldi. Baltık Denizi kıyısında Letonya, Litvanya, İsveç ve Kanada'nın katılımıyla düzenlenen Baltic Zenith 2026 tatbikatının yanı sıra ABD deniz piyadelerinin de dahil olduğu kapsamlı BALTOPS 26 deniz tatbikatı bölgedeki askeri hareketliliği üst seviyeye çıkardı. Eş zamanlı olarak NATO Hava Komutanlığı, Rusya sınırlarına yakın bölgeler de dahil olmak üzere Avrupa genelinde Ramstein Flag 2026 hava tatbikatını başlatırken, Litvanya ordusu da stratejik öneme sahip Suvalki Koridoru ve Kaliningrad yakınlarında savunma odaklı manevralar icra ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/avrupa-komisyonundan-rusyaya-yeni-yaptirim-teklifi-90-banka-ve-kripto-platformu-listede-1106372477.html
rusya
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rusya, kaliningrad, rusya donanması, su-30sm, su-24m, tatbikat, nato
rusya, kaliningrad, rusya donanması, su-30sm, su-24m, tatbikat, nato

NATO'nun manevralarına Rusya'dan yanıt: Rus savaş uçakları Kaliningrad'da tatbikat yaptı

16:39 09.06.2026
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Multimedya arşivine gidinФронтовые бомбардировщики Су-24М на репетиции парада ко Дню Военно-морского флота РФ в Севастополе
Фронтовые бомбардировщики Су-24М на репетиции парада ко Дню Военно-морского флота РФ в Севастополе - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
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Rusya Baltık Filosu'na bağlı savaş ve bombardıman uçakları, NATO'nun sınır bölgelerinde başlattığı geniş kapsamlı askeri tatbikatlara cevaben Kaliningrad Bölgesi'nde üs değiştirme ve savunma tatbikatı gerçekleştirdi.
Rusya Baltık Filosu'ndan yapılan açıklamada, Su-30SM ve Su-30SM2 tipi çok amaçlı savaş uçakları ile Su-24M bombardıman uçaklarının Kaliningrad Bölgesi'ndeki hava meydanlarına konuşlanma talimi yaptığı bildirildi.

Rusya Donanması'na bağlı 10'dan fazla uçağın katıldığı tatbikatta, mürettebatın olası bir düşman saldırısından korunma ve hava araçlarını güvenli bölgelere kaydırma senaryoları üzerinde çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, "Taktik uçuş tatbikatı sırasında pilotlar ve teknik personel, uçakların kalkış hazırlığını, uçakların hayali düşman saldırısından uzaklaştırılmasını ve diğer meydanlara konuşlandırılmasını başarıyla uyguladı" dendi.

Pilotların, sınır hattına yakın bölgelerde hayali düşman unsurlarına karşı alçak irtifada hava muharebesi denemeleri yaptıkları ve görevlerini eksiksiz yerine getirdikleri de aktarıldı.

Sınır hattında karşılıklı askeri hareketlilik artıyor

Rusya'nın bu hamlesi, NATO'nun bölgede peş peşe başlattığı askeri manevraların hemen ardından geldi.

Baltık Denizi kıyısında Letonya, Litvanya, İsveç ve Kanada'nın katılımıyla düzenlenen Baltic Zenith 2026 tatbikatının yanı sıra ABD deniz piyadelerinin de dahil olduğu kapsamlı BALTOPS 26 deniz tatbikatı bölgedeki askeri hareketliliği üst seviyeye çıkardı.

Eş zamanlı olarak NATO Hava Komutanlığı, Rusya sınırlarına yakın bölgeler de dahil olmak üzere Avrupa genelinde Ramstein Flag 2026 hava tatbikatını başlatırken, Litvanya ordusu da stratejik öneme sahip Suvalki Koridoru ve Kaliningrad yakınlarında savunma odaklı manevralar icra ediyor.
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