https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/natonun-manevralarina-rusyadan-yanit-rus-savas-ucaklari-kaliningradda-tatbikat-yapti-1106377222.html

NATO'nun manevralarına Rusya'dan yanıt: Rus savaş uçakları Kaliningrad'da tatbikat yaptı

NATO'nun manevralarına Rusya'dan yanıt: Rus savaş uçakları Kaliningrad'da tatbikat yaptı

Sputnik Türkiye

Rusya Baltık Filosu'na bağlı savaş ve bombardıman uçakları, NATO'nun sınır bölgelerinde başlattığı geniş kapsamlı askeri tatbikatlara cevaben Kaliningrad... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T16:39+0300

2026-06-09T16:39+0300

2026-06-09T16:39+0300

ukrayna kri̇zi̇

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kaliningrad

rusya donanması

su-30sm

su-24m

tatbikat

nato

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Rusya Baltık Filosu'ndan yapılan açıklamada, Su-30SM ve Su-30SM2 tipi çok amaçlı savaş uçakları ile Su-24M bombardıman uçaklarının Kaliningrad Bölgesi'ndeki hava meydanlarına konuşlanma talimi yaptığı bildirildi. Rusya Donanması'na bağlı 10'dan fazla uçağın katıldığı tatbikatta, mürettebatın olası bir düşman saldırısından korunma ve hava araçlarını güvenli bölgelere kaydırma senaryoları üzerinde çalıştığı belirtildi. Açıklamada, "Taktik uçuş tatbikatı sırasında pilotlar ve teknik personel, uçakların kalkış hazırlığını, uçakların hayali düşman saldırısından uzaklaştırılmasını ve diğer meydanlara konuşlandırılmasını başarıyla uyguladı" dendi.Pilotların, sınır hattına yakın bölgelerde hayali düşman unsurlarına karşı alçak irtifada hava muharebesi denemeleri yaptıkları ve görevlerini eksiksiz yerine getirdikleri de aktarıldı.Sınır hattında karşılıklı askeri hareketlilik artıyorRusya'nın bu hamlesi, NATO'nun bölgede peş peşe başlattığı askeri manevraların hemen ardından geldi. Baltık Denizi kıyısında Letonya, Litvanya, İsveç ve Kanada'nın katılımıyla düzenlenen Baltic Zenith 2026 tatbikatının yanı sıra ABD deniz piyadelerinin de dahil olduğu kapsamlı BALTOPS 26 deniz tatbikatı bölgedeki askeri hareketliliği üst seviyeye çıkardı. Eş zamanlı olarak NATO Hava Komutanlığı, Rusya sınırlarına yakın bölgeler de dahil olmak üzere Avrupa genelinde Ramstein Flag 2026 hava tatbikatını başlatırken, Litvanya ordusu da stratejik öneme sahip Suvalki Koridoru ve Kaliningrad yakınlarında savunma odaklı manevralar icra ediyor.

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rusya, kaliningrad, rusya donanması, su-30sm, su-24m, tatbikat, nato