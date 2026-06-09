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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/avrupa-komisyonundan-rusyaya-yeni-yaptirim-teklifi-90-banka-ve-kripto-platformu-listede-1106372477.html
Avrupa Komisyonu'ndan Rusya'ya yeni yaptırım teklifi: 90 banka ve kripto platformu listede
Avrupa Komisyonu'ndan Rusya'ya yeni yaptırım teklifi: 90 banka ve kripto platformu listede
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya'ya yönelik hazırlanan 21. yaptırım paketi kapsamında 90 banka ve kripto platformunun yanı sıra 30 petrol... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T15:09+0300
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ukrayna kri̇zi̇
ursula von der leyen
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avrupa komisyonu
ab
yaptırım
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Avrupa Komisyonu, Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacıyla yeni bir yaptırım paketi hazırladı. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapılan açıklamada, hazırlanan 21. yaptırım paketi kapsamında Rusya ve üçüncü ülkelerden toplam 90 banka ile kripto platformunun yaptırım listesine dahil edilmesinin önerildiği belirtildi. Von der Leyen, ayrıca Rusya'ya yönelik metaller, alaşımlar ve insansız hava araçları (İHA) bileşenlerini kapsayan yeni ihracat yasaklarının da devreye alınacağını aktardı.Petrol tavan fiyatı değişmedi tankerler listeye girdiEnerji sektörüne yönelik adımlara da değinen Von der Leyen, Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat uygulamasını mevcut haliyle bırakmayı teklif ettiklerini bildirdi. Buna karşın Rusya'nın petrol ticaretini sınırlandırmak adına 30 petrol tankerinin yaptırım listesine dahil edilmesinin önerildiğini belirten Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik ekonomik kısıtlamaları genişletme konusundaki kararlılığını vurguladı.
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ursula von der leyen, rusya, avrupa komisyonu, ab, yaptırım, yaptırım listesi
ursula von der leyen, rusya, avrupa komisyonu, ab, yaptırım, yaptırım listesi

Avrupa Komisyonu'ndan Rusya'ya yeni yaptırım teklifi: 90 banka ve kripto platformu listede

15:09 09.06.2026
© AA / Dursun AydemirAB Komisyonu Başkanı: 800 milyar euroluk savunma harcamasını harekete geçirebiliriz
AB Komisyonu Başkanı: 800 milyar euroluk savunma harcamasını harekete geçirebiliriz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© AA / Dursun Aydemir
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Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya'ya yönelik hazırlanan 21. yaptırım paketi kapsamında 90 banka ve kripto platformunun yanı sıra 30 petrol tankerinin listeye alınmasını teklif ettiklerini açıkladı.
Avrupa Komisyonu, Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacıyla yeni bir yaptırım paketi hazırladı.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapılan açıklamada, hazırlanan 21. yaptırım paketi kapsamında Rusya ve üçüncü ülkelerden toplam 90 banka ile kripto platformunun yaptırım listesine dahil edilmesinin önerildiği belirtildi.

Von der Leyen, ayrıca Rusya'ya yönelik metaller, alaşımlar ve insansız hava araçları (İHA) bileşenlerini kapsayan yeni ihracat yasaklarının da devreye alınacağını aktardı.

Petrol tavan fiyatı değişmedi tankerler listeye girdi

Enerji sektörüne yönelik adımlara da değinen Von der Leyen, Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat uygulamasını mevcut haliyle bırakmayı teklif ettiklerini bildirdi.

Buna karşın Rusya'nın petrol ticaretini sınırlandırmak adına 30 petrol tankerinin yaptırım listesine dahil edilmesinin önerildiğini belirten Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik ekonomik kısıtlamaları genişletme konusundaki kararlılığını vurguladı.
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