https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/avrupa-komisyonundan-rusyaya-yeni-yaptirim-teklifi-90-banka-ve-kripto-platformu-listede-1106372477.html

Avrupa Komisyonu'ndan Rusya'ya yeni yaptırım teklifi: 90 banka ve kripto platformu listede

Avrupa Komisyonu'ndan Rusya'ya yeni yaptırım teklifi: 90 banka ve kripto platformu listede

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya'ya yönelik hazırlanan 21. yaptırım paketi kapsamında 90 banka ve kripto platformunun yanı sıra 30 petrol... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T15:09+0300

2026-06-09T15:09+0300

2026-06-09T15:09+0300

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yaptırım listesi

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Avrupa Komisyonu, Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacıyla yeni bir yaptırım paketi hazırladı. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapılan açıklamada, hazırlanan 21. yaptırım paketi kapsamında Rusya ve üçüncü ülkelerden toplam 90 banka ile kripto platformunun yaptırım listesine dahil edilmesinin önerildiği belirtildi. Von der Leyen, ayrıca Rusya'ya yönelik metaller, alaşımlar ve insansız hava araçları (İHA) bileşenlerini kapsayan yeni ihracat yasaklarının da devreye alınacağını aktardı.Petrol tavan fiyatı değişmedi tankerler listeye girdiEnerji sektörüne yönelik adımlara da değinen Von der Leyen, Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat uygulamasını mevcut haliyle bırakmayı teklif ettiklerini bildirdi. Buna karşın Rusya'nın petrol ticaretini sınırlandırmak adına 30 petrol tankerinin yaptırım listesine dahil edilmesinin önerildiğini belirten Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik ekonomik kısıtlamaları genişletme konusundaki kararlılığını vurguladı.

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ursula von der leyen, rusya, avrupa komisyonu, ab, yaptırım, yaptırım listesi