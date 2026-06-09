Avrupa Komisyonu'ndan Rusya'ya yeni yaptırım teklifi: 90 banka ve kripto platformu listede
© AA / Dursun AydemirAB Komisyonu Başkanı: 800 milyar euroluk savunma harcamasını harekete geçirebiliriz
© AA / Dursun Aydemir
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Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya'ya yönelik hazırlanan 21. yaptırım paketi kapsamında 90 banka ve kripto platformunun yanı sıra 30 petrol tankerinin listeye alınmasını teklif ettiklerini açıkladı.
Avrupa Komisyonu, Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacıyla yeni bir yaptırım paketi hazırladı.
Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapılan açıklamada, hazırlanan 21. yaptırım paketi kapsamında Rusya ve üçüncü ülkelerden toplam 90 banka ile kripto platformunun yaptırım listesine dahil edilmesinin önerildiği belirtildi.
Von der Leyen, ayrıca Rusya'ya yönelik metaller, alaşımlar ve insansız hava araçları (İHA) bileşenlerini kapsayan yeni ihracat yasaklarının da devreye alınacağını aktardı.
Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapılan açıklamada, hazırlanan 21. yaptırım paketi kapsamında Rusya ve üçüncü ülkelerden toplam 90 banka ile kripto platformunun yaptırım listesine dahil edilmesinin önerildiği belirtildi.
Von der Leyen, ayrıca Rusya'ya yönelik metaller, alaşımlar ve insansız hava araçları (İHA) bileşenlerini kapsayan yeni ihracat yasaklarının da devreye alınacağını aktardı.
Petrol tavan fiyatı değişmedi tankerler listeye girdi
Enerji sektörüne yönelik adımlara da değinen Von der Leyen, Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat uygulamasını mevcut haliyle bırakmayı teklif ettiklerini bildirdi.
Buna karşın Rusya'nın petrol ticaretini sınırlandırmak adına 30 petrol tankerinin yaptırım listesine dahil edilmesinin önerildiğini belirten Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik ekonomik kısıtlamaları genişletme konusundaki kararlılığını vurguladı.
Buna karşın Rusya'nın petrol ticaretini sınırlandırmak adına 30 petrol tankerinin yaptırım listesine dahil edilmesinin önerildiğini belirten Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik ekonomik kısıtlamaları genişletme konusundaki kararlılığını vurguladı.