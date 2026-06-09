https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/muharrem-ince-chpnin-yanindayim-1106379772.html

Muharrem İnce: CHP'nin yanındayım

Muharrem İnce: CHP'nin yanındayım

Sputnik Türkiye

CHP’li Muharrem İnce, sosyal medya hesabından partisinin yanında olduğunu açıkladı. İnce, CHP’den ayrılmanın ve yeni bir parti kurmanın doğru bir yol... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T18:24+0300

2026-06-09T18:24+0300

2026-06-09T18:30+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

muharrem i̇nce

chp

özgür özel

kemal kılıçdaroğlu

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CHP üyesi Muharrem İnce, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.İnce mesajında, “Nerede durduğumu soranlara cevabımdır: CHP’nin yanındayım. Bir dönem CHP’den ayrılma deneyimini yaşamış ve geri dönmüş biri olarak, CHP’den ayrılmanın ve yeni bir parti kurmanın doğru bir yol ve siyasi karar olmadığını bütün samimiyetimle yol arkadaşlarıma söylemeliyim” ifadelerini kullandı.Ayrıca İnce, CHP’nin gerçek sahibinin üyeler olduğunu belirterek, “Hiç itiraz etmeden acil bir tüzük kurultayı toplanmalıdır” çağrısında bulundu.

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türkiye, muharrem i̇nce, chp, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu