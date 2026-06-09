https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/muharrem-ince-chpnin-yanindayim-1106379772.html
Muharrem İnce: CHP'nin yanındayım
Muharrem İnce: CHP'nin yanındayım
Sputnik Türkiye
CHP’li Muharrem İnce, sosyal medya hesabından partisinin yanında olduğunu açıkladı. İnce, CHP’den ayrılmanın ve yeni bir parti kurmanın doğru bir yol... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T18:24+0300
2026-06-09T18:24+0300
2026-06-09T18:30+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
muharrem i̇nce
chp
özgür özel
kemal kılıçdaroğlu
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CHP üyesi Muharrem İnce, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.İnce mesajında, “Nerede durduğumu soranlara cevabımdır: CHP’nin yanındayım. Bir dönem CHP’den ayrılma deneyimini yaşamış ve geri dönmüş biri olarak, CHP’den ayrılmanın ve yeni bir parti kurmanın doğru bir yol ve siyasi karar olmadığını bütün samimiyetimle yol arkadaşlarıma söylemeliyim” ifadelerini kullandı.Ayrıca İnce, CHP’nin gerçek sahibinin üyeler olduğunu belirterek, “Hiç itiraz etmeden acil bir tüzük kurultayı toplanmalıdır” çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/kilicdaroglu-genel-merkezde-partiyi-kirlilikten-arindiracagim-1106369563.html
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türkiye, muharrem i̇nce, chp, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu
türkiye, muharrem i̇nce, chp, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu
Muharrem İnce: CHP'nin yanındayım
18:24 09.06.2026 (güncellendi: 18:30 09.06.2026)
CHP’li Muharrem İnce, sosyal medya hesabından partisinin yanında olduğunu açıkladı. İnce, CHP’den ayrılmanın ve yeni bir parti kurmanın doğru bir yol olmadığını belirtti.
CHP üyesi Muharrem İnce, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
İnce mesajında, “Nerede durduğumu soranlara cevabımdır: CHP’nin yanındayım. Bir dönem CHP’den ayrılma deneyimini yaşamış ve geri dönmüş biri olarak, CHP’den ayrılmanın ve yeni bir parti kurmanın doğru bir yol ve siyasi karar olmadığını bütün samimiyetimle yol arkadaşlarıma söylemeliyim” ifadelerini kullandı.
Ayrıca İnce, CHP’nin gerçek sahibinin üyeler olduğunu belirterek, “Hiç itiraz etmeden acil bir tüzük kurultayı toplanmalıdır” çağrısında bulundu.