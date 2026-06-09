https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/kilicdaroglu-genel-merkezde-partiyi-kirlilikten-arindiracagim-1106369563.html

Kılıçdaroğlu, genel merkezde: 'Partiyi kirlilikten arındıracağım'

Kılıçdaroğlu, genel merkezde: 'Partiyi kirlilikten arındıracağım'

Sputnik Türkiye

CHP'deki grup toplantısında kimin konuşacağına dair belirsizlik 2 ayrı toplantıyla sona erdi. Özgür Özel, TBMM'de açıklamalarda bulunurken CHP Genel Başkanı... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T14:40+0300

2026-06-09T14:40+0300

2026-06-09T14:57+0300

türki̇ye

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günlerdir süren grup toplantısı tartışmasını, partilileri saat 14.00'te Genel Merkez'e çağırarak sonlandırdı. CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleri ve partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Söyledim, arınacağız. Kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez.CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için eleştiriyorlar. 'Ben sana para vereyim sen bana oy ver.' Böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır.Rahmetli babam "oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur" derdi. Bir siyasetçinin hesap sorması için hesap verir durumda olması lazım. Biz eğilmeden herkesten hesap sorabiliriz. Hesap vermek onurlu bir görevdir. Onurlu insanlar hesap verir. Bir kişi hesap sormaktan kaçıyorsa orada bir karanlık vardır. O karanlığı CHP'nin feneri aydınlatacak. İsterdim ki bu toplantıyı Meclis'te yapalım istedik. Bugün burada toplandık, gönül güzelliğimiz var, kadın erkek bir arada yaşamak var. Hep iyi niyetli davrandığım için bu istismar edildi. Ama bir noktaya kadar. O noktaya gelince kesip atacağız.Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Bu dava bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Hesabını soracağım. Kim bu işe bulaştıysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.Kurultay açıklamasıKürt sorununun parlamentoda çözülmesi gerektiğini söyleyen ilk parti CHP'dir. Bu soruna en sıcak yaklaşan partiyiz biz. Bu sorunu çözmek parlamento dışında çözmek mümkün değil. Bizim söylediğimiz noktaya geldiler.Benim koltuk derdim yok. Ben kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak, dolarlar havada savrulmayacak."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/chp-grubuna-guvenlik-riski-nedeniyle-ziyaretci-alinmayacak-kilicdaroglundan-genel-merkez-cagrisi-1106360634.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, özgür özel, tbmm, meclis