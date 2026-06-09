https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/milli-guvenlik-konferanslari-basliyor-erdogan-da-konusacak-1106354860.html

Milli Güvenlik Konferansları başlıyor: Erdoğan da konuşacak

Milli Güvenlik Konferansları başlıyor: Erdoğan da konuşacak

Sputnik Türkiye

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'nin düzenleyeceği Milli Güvenlik Konferansları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapacağı açış... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T09:17+0300

2026-06-09T09:17+0300

2026-06-09T09:17+0300

türki̇ye

türkiye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

milli güvenlik kurulu (mgk)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076176837_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_0fb72328c78b388a181a5369a3209488.jpg

Milli Güvenlik Konferansları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.MGK Genel Sekreterliği'nden konferanslar serisine ilişkin yapılan açıklamada, dünyada ve yakın coğrafyada yaşanan gelişmelerin yanı sıra çeşitlenen risk ve tehditlerin, devletin tüm faaliyetlerinde milli güvenlik kavramına ilişkin farkındalığın arttırılması ihtiyacını belirginleştirdiği vurgulandı.Açıklamada "Milli Güvenlik Konferansları marifetiyle, farklı disiplinlerden ve kurumlardan yöneticilerimizin kavram setlerinin zenginleştirilerek, milli güvenlik meselelerine ilişkin bilgilerinin derinleştirilmesi ve bakış açılarının genişletilmesi, kurumlarımız arasındaki eş güdüm, etkileşim ve farkındalığın daha da artırılması hedeflenmektedir." denildi. Konferans serisinin açılışı bugün Beştepe'de saat 14'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla gerçekleştirilecek. Bakanların, kamu, kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile alanında uzman akademisyenlerin de konuşmacı olarak katılacağı konferanslara Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği'nde devam edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/cumhurbaskani-erdogan-masalyan-ve-sivaciogluyla-gorustu-1106343569.html

türki̇ye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, milli güvenlik kurulu (mgk)