https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/cumhurbaskani-erdogan-masalyan-ve-sivaciogluyla-gorustu-1106343569.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maşalyan ve Sıvacıoğlu'yla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maşalyan ve Sıvacıoğlu'yla görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu'nu kabul etti. Kabulün... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T17:46+0300
2026-06-08T17:46+0300
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Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/cumhurbaskani-erdogan-sifir-atik-hareketiyle-ekonomimize-365-milyar-lira-katki-sagladik-1106320985.html
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türkiye, ermenistan, türkiye-ermenistan i̇lişkileri, seçim, seçim sonuçları
türkiye, ermenistan, türkiye-ermenistan i̇lişkileri, seçim, seçim sonuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maşalyan ve Sıvacıoğlu'yla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu'nu kabul etti. Kabulün içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.