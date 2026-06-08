Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/cumhurbaskani-erdogan-masalyan-ve-sivaciogluyla-gorustu-1106343569.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maşalyan ve Sıvacıoğlu'yla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maşalyan ve Sıvacıoğlu'yla görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu'nu kabul etti. Kabulün... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T17:46+0300
2026-06-08T17:46+0300
türki̇ye
türkiye
ermenistan
türkiye-ermenistan i̇lişkileri
seçim
seçim sonuçları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106343407_0:240:3099:1983_1920x0_80_0_0_394b103baf0161f3f91c5be83b0878d0.jpg
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/cumhurbaskani-erdogan-sifir-atik-hareketiyle-ekonomimize-365-milyar-lira-katki-sagladik-1106320985.html
türki̇ye
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106343407_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_2f5046813a05ea8a29dcac47eef353f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ermenistan, türkiye-ermenistan i̇lişkileri, seçim, seçim sonuçları
türkiye, ermenistan, türkiye-ermenistan i̇lişkileri, seçim, seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maşalyan ve Sıvacıoğlu'yla görüştü

17:46 08.06.2026
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu'nu kabul etti. Kabulün içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi'yle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık
Dün, 18:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала