https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/cumhurbaskani-erdogan-masalyan-ve-sivaciogluyla-gorustu-1106343569.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maşalyan ve Sıvacıoğlu'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maşalyan ve Sıvacıoğlu'yla görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu'nu kabul etti. Kabulün... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T17:46+0300

2026-06-08T17:46+0300

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Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

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türkiye, ermenistan, türkiye-ermenistan i̇lişkileri, seçim, seçim sonuçları