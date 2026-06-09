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MHP'de 3 il başkanlığı daha feshedildi
MHP'de 3 il başkanlığı daha feshedildi
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
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MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları da feshedildi. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Yalçın sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen atanmıştır" ifadelerini kullandı. 18 il teşkilatı feshedildiİstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları da feshedilmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/mhp-kilis-il-teskilati-feshedildi-1106351007.html
türki̇ye
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semih yalçın, mhp, zonguldak, kocaeli, kırıkkale
semih yalçın, mhp, zonguldak, kocaeli, kırıkkale

MHP'de 3 il başkanlığı daha feshedildi

14:38 09.06.2026 (güncellendi: 15:40 09.06.2026)
© AAMHP bina
MHP bina - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© AA
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu.
MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları da feshedildi. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı.
Yalçın sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen atanmıştır" ifadelerini kullandı.

18 il teşkilatı feshedildi

İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları da feshedilmiş oldu.
MHP - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
POLİTİKA
MHP Kilis İl Teşkilatı feshedildi
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