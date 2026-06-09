https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/mhpde-3-il-baskanligi-daha-feshedildi-1106369683.html

MHP'de 3 il başkanlığı daha feshedildi

MHP'de 3 il başkanlığı daha feshedildi

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu. 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T14:38+0300

2026-06-09T14:38+0300

2026-06-09T15:40+0300

türki̇ye

semih yalçın

mhp

zonguldak

kocaeli

kırıkkale

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MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları da feshedildi. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Yalçın sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen atanmıştır" ifadelerini kullandı. 18 il teşkilatı feshedildiİstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları da feshedilmiş oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/mhp-kilis-il-teskilati-feshedildi-1106351007.html

türki̇ye

zonguldak

kocaeli

kırıkkale

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semih yalçın, mhp, zonguldak, kocaeli, kırıkkale