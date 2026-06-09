https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/mhpde-3-il-baskanligi-daha-feshedildi-1106369683.html
MHP'de 3 il başkanlığı daha feshedildi
MHP'de 3 il başkanlığı daha feshedildi
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T14:38+0300
2026-06-09T14:38+0300
2026-06-09T15:40+0300
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MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları da feshedildi. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Yalçın sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen atanmıştır" ifadelerini kullandı. 18 il teşkilatı feshedildiİstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları da feshedilmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/mhp-kilis-il-teskilati-feshedildi-1106351007.html
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semih yalçın, mhp, zonguldak, kocaeli, kırıkkale
semih yalçın, mhp, zonguldak, kocaeli, kırıkkale
MHP'de 3 il başkanlığı daha feshedildi
14:38 09.06.2026 (güncellendi: 15:40 09.06.2026)
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu.
MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları da feshedildi. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı.
Yalçın sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen atanmıştır" ifadelerini kullandı.
18 il teşkilatı feshedildi
İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları da feshedilmiş oldu.