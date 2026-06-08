https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/mhp-kilis-il-teskilati-feshedildi-1106351007.html
MHP Kilis İl Teşkilatı feshedildi
MHP Kilis İl Teşkilatı feshedildi
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kilis İl Teşkilatı’nın feshedildiğini açıkladı. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T22:57+0300
2026-06-08T22:57+0300
2026-06-08T22:57+0300
poli̇ti̇ka
mhp
semih yalçın
kilis
parti
siyasi parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104794665_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1166d4513c409a19dbc2ff39555f3b30.jpg
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Yalçın, Kilis İl Teşkilatı organlarının parti tüzüğü gereği feshedildiğini belirterek, yeni İl Başkanı olarak Ercan Akdemir’in atandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/mhp-de-bir-il-teskilati-daha-feshedildi-1106339771.html
kilis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104794665_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9fd82630a7eb5a22b8bbceadb6fc76d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mhp, semih yalçın, kilis, parti, siyasi parti
mhp, semih yalçın, kilis, parti, siyasi parti
MHP Kilis İl Teşkilatı feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kilis İl Teşkilatı’nın feshedildiğini açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Yalçın, Kilis İl Teşkilatı organlarının parti tüzüğü gereği feshedildiğini belirterek, yeni İl Başkanı olarak Ercan Akdemir’in atandığını duyurdu.