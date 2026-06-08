Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/mhp-kilis-il-teskilati-feshedildi-1106351007.html
MHP Kilis İl Teşkilatı feshedildi
MHP Kilis İl Teşkilatı feshedildi
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kilis İl Teşkilatı’nın feshedildiğini açıkladı. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T22:57+0300
2026-06-08T22:57+0300
poli̇ti̇ka
mhp
semih yalçın
kilis
parti
siyasi parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104794665_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1166d4513c409a19dbc2ff39555f3b30.jpg
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Yalçın, Kilis İl Teşkilatı organlarının parti tüzüğü gereği feshedildiğini belirterek, yeni İl Başkanı olarak Ercan Akdemir’in atandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/mhp-de-bir-il-teskilati-daha-feshedildi-1106339771.html
kilis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104794665_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9fd82630a7eb5a22b8bbceadb6fc76d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mhp, semih yalçın, kilis, parti, siyasi parti
mhp, semih yalçın, kilis, parti, siyasi parti

MHP Kilis İl Teşkilatı feshedildi

22:57 08.06.2026
© AAMHP
MHP - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© AA
Abone ol
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kilis İl Teşkilatı’nın feshedildiğini açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Yalçın, Kilis İl Teşkilatı organlarının parti tüzüğü gereği feshedildiğini belirterek, yeni İl Başkanı olarak Ercan Akdemir’in atandığını duyurdu.
MHP bina - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
TÜRKİYE
MHP de bir il teşkilatı daha feshedildi
14:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала