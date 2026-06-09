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Mezdeke üyesi 10 yıl önce öldürülmüştü: 3 şüpheli yakalandı
Mezdeke üyesi 10 yıl önce öldürülmüştü: 3 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Şişli'de, evinin önüne çöp bırakmaya çıktığı sırada kurşun yağmuruna tutulan ve hayatını kaybeden oryantal dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T08:56+0300
2026-06-09T08:56+0300
türki̇ye
aynur kanbur
mezdeke
faili meçhul cinayet
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İstanbul'un Şişli ilçesinde 2016 yılında Aynur Kanbur'un silahla öldürülmesine ilişkin düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "kasten öldürme" suçunun aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.Bu kapsamda 24 Mart 2016'da Şişli Fulya Mahallesi'nde Aynur Kanbur'un (49) silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin faili meçhul dosya, 2026 yılında yeniden incelemeye alındı.Yapılan araştırmalarda, cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen F.K. ve S.K'nin kimlikleri tespit edildi.Polis ekiplerince bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda B.G., F.K. ve S.K. gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/faili-mechul-dosyalari-75-ilde-638-sorusturma-dosyasi-yeniden-acildi-1105283137.html
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aynur kanbur, mezdeke, faili meçhul cinayet
aynur kanbur, mezdeke, faili meçhul cinayet

Mezdeke üyesi 10 yıl önce öldürülmüştü: 3 şüpheli yakalandı

08:56 09.06.2026
© FotoğrafMezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur
Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© Fotoğraf
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İstanbul Şişli'de, evinin önüne çöp bırakmaya çıktığı sırada kurşun yağmuruna tutulan ve hayatını kaybeden oryantal dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur'un ölümüyle ilgili olarak 3 şüpheli yakalandı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde 2016 yılında Aynur Kanbur'un silahla öldürülmesine ilişkin düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "kasten öldürme" suçunun aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 24 Mart 2016'da Şişli Fulya Mahallesi'nde Aynur Kanbur'un (49) silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin faili meçhul dosya, 2026 yılında yeniden incelemeye alındı.
Yapılan araştırmalarda, cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen F.K. ve S.K'nin kimlikleri tespit edildi.
Polis ekiplerince bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda B.G., F.K. ve S.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Faili meçhul dosyaları: 75 ilde 638 soruşturma dosyası yeniden açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2026
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Faili meçhul dosyaları: 75 ilde 638 soruşturma dosyası yeniden açıldı
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