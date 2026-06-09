https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/mezdeke-uyesi-10-yil-once-oldurulmustu-3-supheli-yakalandi-1106354694.html

Mezdeke üyesi 10 yıl önce öldürülmüştü: 3 şüpheli yakalandı

Mezdeke üyesi 10 yıl önce öldürülmüştü: 3 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Şişli'de, evinin önüne çöp bırakmaya çıktığı sırada kurşun yağmuruna tutulan ve hayatını kaybeden oryantal dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T08:56+0300

2026-06-09T08:56+0300

2026-06-09T08:56+0300

türki̇ye

aynur kanbur

mezdeke

faili meçhul cinayet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106354536_0:207:2581:1659_1920x0_80_0_0_0b02f608fbe7c47abefa117e49ece3dd.png

İstanbul'un Şişli ilçesinde 2016 yılında Aynur Kanbur'un silahla öldürülmesine ilişkin düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "kasten öldürme" suçunun aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.Bu kapsamda 24 Mart 2016'da Şişli Fulya Mahallesi'nde Aynur Kanbur'un (49) silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin faili meçhul dosya, 2026 yılında yeniden incelemeye alındı.Yapılan araştırmalarda, cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen F.K. ve S.K'nin kimlikleri tespit edildi.Polis ekiplerince bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda B.G., F.K. ve S.K. gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/faili-mechul-dosyalari-75-ilde-638-sorusturma-dosyasi-yeniden-acildi-1105283137.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aynur kanbur, mezdeke, faili meçhul cinayet