Faili meçhul dosyaları: 75 ilde 638 soruşturma dosyası yeniden açıldı
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı', Türkiye çapında 75 ilde bulunan 638 dosya ve... 26.04.2026, Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı, yıllardır aydınlatılamayan cinayetler ve kayıp vakalarına yönelik yeni bir adım attı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, toplumda iz bırakan dosyaları yeniden ele alarak detaylı inceleme süreci başlattı. İlk belirlemelere göre 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktul için kapsamlı analiz yapılacak, çalışmalar başsavcılıklarla koordineli şekilde yürütülecek.Adalet Bakanı Akın Gürlek önceki gün de Edirne’de “Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz Vatan vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen ya da kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecek” demişti.Sahada arama çalışmaları devam ediyorTunceli'de güvenlik güçleri, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cesedinin bulunması için kırsalda yoğun arama çalışması yürütüyor.Soruşturma kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, kentin belirli noktalarında arama faaliyeti gerçekleştiriyor.Dağlık ve ormanlık alanların yanı sıra kaya oyukları ile mağaraları arayan ekipler, şüphelendikleri noktaları yer altı görüntüleme cihazıyla kontrol ediyor.Ekipler, özellikle Mazgirt Peri Suyu bölgesi ve Pertek'in Koçpınar köyü çevresinde arama çalışmalarına ağırlık veriyor.Gülistan Doku soruşturmasında 2 gözaltı dahaHastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla Tunceli Devlet Hastanesi Bilgi İşlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., ‘delilleri yok etme ve gizleme’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.
