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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/kuresel-talep-azaldi-petrol-yuzde-4ten-fazla-deger-kaybetti-1106383199.html
Küresel talep azaldı: Petrol yüzde 4’ten fazla değer kaybetti
Küresel talep azaldı: Petrol yüzde 4’ten fazla değer kaybetti
Sputnik Türkiye
Küresel petrol fiyatları varil başına 90 doların altına düşerek Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Gerilemenin küresel talep düşüşünden... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T22:28+0300
2026-06-09T22:28+0300
ekonomi̇
brent petrol
brent petrolün varil fiyatı
petrol
küresel petrol talebi
petrol boru hattı
petrol üretimi
petrol arama
petrol rafinerisi
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Brent ham petrol 17 Nisan’dan bu yana yüzde 4’ten fazla değer kaybederek ilk kez 90 doların altına düştü.Küresel piyasalarda yatırımcılar, petroldeki düşüşte zayıflayan piyasa talebinin etkili olduğunu değerlendirdi.Talepteki zayıflama, İran’da devam eden çatışmaların neden olduğu arz kayıplarının piyasa üzerindeki etkisini gölgede bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/trump-iran-ile-durum-hizla-gelisiyor-her-sey-cok-iyi-olacak-petrol-fiyatlari-yakinda-dusecek-1106221913.html
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brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol arama, petrol rafinerisi
brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol arama, petrol rafinerisi

Küresel talep azaldı: Petrol yüzde 4’ten fazla değer kaybetti

22:28 09.06.2026
© Sputnik / Виталий ТимкивPetrol pompalama düzeneği
Petrol pompalama düzeneği - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Küresel petrol fiyatları varil başına 90 doların altına düşerek Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Gerilemenin küresel talep düşüşünden kaynaklandığı belirtildi.
Brent ham petrol 17 Nisan’dan bu yana yüzde 4’ten fazla değer kaybederek ilk kez 90 doların altına düştü.
Küresel piyasalarda yatırımcılar, petroldeki düşüşte zayıflayan piyasa talebinin etkili olduğunu değerlendirdi.
Talepteki zayıflama, İran’da devam eden çatışmaların neden olduğu arz kayıplarının piyasa üzerindeki etkisini gölgede bıraktı.
Президент США Дональд Трамп жестикулирует во время выступления во время брифинга для прессы в Белом доме, США - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
DÜNYA
Trump: İran ile durum hızla gelişiyor, her şey çok iyi olacak, petrol fiyatları yakında düşecek
3 Haziran , 13:24
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