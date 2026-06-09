https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/kuresel-talep-azaldi-petrol-yuzde-4ten-fazla-deger-kaybetti-1106383199.html

Küresel talep azaldı: Petrol yüzde 4’ten fazla değer kaybetti

Küresel talep azaldı: Petrol yüzde 4’ten fazla değer kaybetti

Sputnik Türkiye

Küresel petrol fiyatları varil başına 90 doların altına düşerek Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Gerilemenin küresel talep düşüşünden... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T22:28+0300

2026-06-09T22:28+0300

2026-06-09T22:28+0300

ekonomi̇

brent petrol

brent petrolün varil fiyatı

petrol

küresel petrol talebi

petrol boru hattı

petrol üretimi

petrol arama

petrol rafinerisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098335756_0:51:664:425_1920x0_80_0_0_0a917d92de1b9de70b4d80f389a6f383.png

Brent ham petrol 17 Nisan’dan bu yana yüzde 4’ten fazla değer kaybederek ilk kez 90 doların altına düştü.Küresel piyasalarda yatırımcılar, petroldeki düşüşte zayıflayan piyasa talebinin etkili olduğunu değerlendirdi.Talepteki zayıflama, İran’da devam eden çatışmaların neden olduğu arz kayıplarının piyasa üzerindeki etkisini gölgede bıraktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/trump-iran-ile-durum-hizla-gelisiyor-her-sey-cok-iyi-olacak-petrol-fiyatlari-yakinda-dusecek-1106221913.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol arama, petrol rafinerisi