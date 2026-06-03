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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/trump-iran-ile-durum-hizla-gelisiyor-her-sey-cok-iyi-olacak-petrol-fiyatlari-yakinda-dusecek-1106221913.html
Trump: İran ile durum hızla gelişiyor, her şey çok iyi olacak, petrol fiyatları yakında düşecek
Trump: İran ile durum hızla gelişiyor, her şey çok iyi olacak, petrol fiyatları yakında düşecek
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Trump'tan son dakika İran açıklaması: İran ile durum hızla gelişiyor, petrol fiyatları yakında düşecek. Gelişmeler haberde...
2026-06-03T13:24+0300
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ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, "Petrol fiyatları çok da uzak olmayan bir gelecekte düşecek" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, bugün yayınlanan bir podcast röportajında, İran çatışması sona erdiğinde ABD'deki benzin fiyatlarının düşeceğini ve şu anda enflasyonun "çok yüksek" olmadığını söyledi.Trump podcast'te, "Çok yüksek bir enflasyonumuz yok. Bakın, sadece benzin fiyatını, yani enerjiyi çıkarırsanız, çok az enflasyonumuz var" dedi.Petrol ve benzin fiyatlarında son durum
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/altin-abd-tahvillerini-geride-birakarak-dunyanin-en-gozde-yatirim-araci-oldu-1106219925.html
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donald trump, i̇ran
donald trump, i̇ran

Trump: İran ile durum hızla gelişiyor, her şey çok iyi olacak, petrol fiyatları yakında düşecek

13:24 03.06.2026 (güncellendi: 13:51 03.06.2026)
© REUTERS Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп жестикулирует во время выступления во время брифинга для прессы в Белом доме, США
Президент США Дональд Трамп жестикулирует во время выступления во время брифинга для прессы в Белом доме, США - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© REUTERS Kevin Lamarque
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İran ile müzakerelerin durumuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Mesaj alışverişinin durumu belirsizliğini korurken Trump, "İran ile durum hızla gelişiyor, her şey çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, "Petrol fiyatları çok da uzak olmayan bir gelecekte düşecek" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün yayınlanan bir podcast röportajında, İran çatışması sona erdiğinde ABD'deki benzin fiyatlarının düşeceğini ve şu anda enflasyonun "çok yüksek" olmadığını söyledi.
Trump podcast'te, "Çok yüksek bir enflasyonumuz yok. Bakın, sadece benzin fiyatını, yani enerjiyi çıkarırsanız, çok az enflasyonumuz var" dedi.

Petrol ve benzin fiyatlarında son durum

Savaş öncesi 72-75 dolar bandında değişen, savaş sırasında sık sık 100 doları aştı. Brent Petrol Fiyatı, 3 haziran itibarıyla 98.50 - 98.80 USD / varil civarında seyrediyor.
ABD'de 3 Haziran 2026 itibarıyla güncel verilere göre ulusal ortalama benzinin galon 4.26 dolar. Bu savaş öncesine göre en az 2 dolarlık bir artışı gösterirken, California gibi bazı eyaletlerde galon başına benzin fiyatları 7 doları geçiyor.
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