https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/trump-iran-ile-durum-hizla-gelisiyor-her-sey-cok-iyi-olacak-petrol-fiyatlari-yakinda-dusecek-1106221913.html
Trump: İran ile durum hızla gelişiyor, her şey çok iyi olacak, petrol fiyatları yakında düşecek
Trump: İran ile durum hızla gelişiyor, her şey çok iyi olacak, petrol fiyatları yakında düşecek
Sputnik Türkiye
Trump'tan son dakika İran açıklaması: İran ile durum hızla gelişiyor, petrol fiyatları yakında düşecek. Gelişmeler haberde...
2026-06-03T13:24+0300
2026-06-03T13:24+0300
2026-06-03T13:51+0300
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ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, "Petrol fiyatları çok da uzak olmayan bir gelecekte düşecek" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, bugün yayınlanan bir podcast röportajında, İran çatışması sona erdiğinde ABD'deki benzin fiyatlarının düşeceğini ve şu anda enflasyonun "çok yüksek" olmadığını söyledi.Trump podcast'te, "Çok yüksek bir enflasyonumuz yok. Bakın, sadece benzin fiyatını, yani enerjiyi çıkarırsanız, çok az enflasyonumuz var" dedi.Petrol ve benzin fiyatlarında son durum
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/altin-abd-tahvillerini-geride-birakarak-dunyanin-en-gozde-yatirim-araci-oldu-1106219925.html
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donald trump, i̇ran
Trump: İran ile durum hızla gelişiyor, her şey çok iyi olacak, petrol fiyatları yakında düşecek
13:24 03.06.2026 (güncellendi: 13:51 03.06.2026)
İran ile müzakerelerin durumuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Mesaj alışverişinin durumu belirsizliğini korurken Trump, "İran ile durum hızla gelişiyor, her şey çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, "Petrol fiyatları çok da uzak olmayan bir gelecekte düşecek" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün yayınlanan bir podcast röportajında, İran çatışması sona erdiğinde ABD'deki benzin fiyatlarının düşeceğini ve şu anda enflasyonun "çok yüksek" olmadığını söyledi.
Trump podcast'te, "Çok yüksek bir enflasyonumuz yok. Bakın, sadece benzin fiyatını, yani enerjiyi çıkarırsanız, çok az enflasyonumuz var" dedi.
Petrol ve benzin fiyatlarında son durum
Savaş öncesi 72-75 dolar bandında değişen, savaş sırasında sık sık 100 doları aştı. Brent Petrol Fiyatı, 3 haziran itibarıyla 98.50 - 98.80 USD / varil civarında seyrediyor.
ABD'de 3 Haziran 2026 itibarıyla güncel verilere göre ulusal ortalama benzinin galon 4.26 dolar. Bu savaş öncesine göre en az 2 dolarlık bir artışı gösterirken, California gibi bazı eyaletlerde galon başına benzin fiyatları 7 doları geçiyor.