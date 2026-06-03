https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/trump-iran-ile-durum-hizla-gelisiyor-her-sey-cok-iyi-olacak-petrol-fiyatlari-yakinda-dusecek-1106221913.html

Trump: İran ile durum hızla gelişiyor, her şey çok iyi olacak, petrol fiyatları yakında düşecek

Trump: İran ile durum hızla gelişiyor, her şey çok iyi olacak, petrol fiyatları yakında düşecek

Sputnik Türkiye

Trump'tan son dakika İran açıklaması: İran ile durum hızla gelişiyor, petrol fiyatları yakında düşecek. Gelişmeler haberde...

2026-06-03T13:24+0300

2026-06-03T13:24+0300

2026-06-03T13:51+0300

dünya

donald trump

i̇ran

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ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, "Petrol fiyatları çok da uzak olmayan bir gelecekte düşecek" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, bugün yayınlanan bir podcast röportajında, İran çatışması sona erdiğinde ABD'deki benzin fiyatlarının düşeceğini ve şu anda enflasyonun "çok yüksek" olmadığını söyledi.Trump podcast'te, "Çok yüksek bir enflasyonumuz yok. Bakın, sadece benzin fiyatını, yani enerjiyi çıkarırsanız, çok az enflasyonumuz var" dedi.Petrol ve benzin fiyatlarında son durum

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/altin-abd-tahvillerini-geride-birakarak-dunyanin-en-gozde-yatirim-araci-oldu-1106219925.html

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donald trump, i̇ran