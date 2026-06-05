https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/abd-kuba-devlet-baskani-diaz-canele-yaptirim-uyguladi-1106267583.html
ABD, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'e yaptırım uyguladı
ABD, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'e yaptırım uyguladı
Sputnik Türkiye
ABD, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve ailesi ile eski lider Raul Castro'nun yakınlarını yaptırım listesine aldı. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T02:26+0300
2026-06-05T02:26+0300
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ABD Hazine Bakanlığı, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez'e, akrabalarına ve eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun akrabalarına yaptırım uyguladı.Yaptırım uygulananlar arasında Diaz-Canel'in eşi Lis Cuesta Peraza ve oğlu Manuel Anido Cuesta da bulunuyor. Hedef alınan diğer kişiler arasında Castro'nun oğlu Alejandro Castro Espin ve torunu Raul Alejandro Castro Calis yer alıyor.Mayıs ortasında, ABD Adalet Bakanlığı, Miami merkezli sürgün grubu "Kurtarıcı Kardeşler" ile bağlantılı iki uçağın 1996'da düşürülmesiyle ilgili olarak Raul Castro ve beş Kübalı askeri subay hakkında iddianame hazırladı. Havana, suçlamaları siyasi bir provokasyon olarak nitelendirdi ve grubun uçaklarının ülke hava sahasını defalarca ihlal etmesinin ardından meşru müdafaa amacıyla hareket ettiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/trump-iranin-abd-askerlerini-oldurmesi-saldiri-icin-gecerli-bir-sebep-olurdu-1106267126.html
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abd, raul castro, havana, küba, miguel diaz-canel
abd, raul castro, havana, küba, miguel diaz-canel
ABD, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'e yaptırım uyguladı
ABD, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve ailesi ile eski lider Raul Castro'nun yakınlarını yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığı, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez'e, akrabalarına ve eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun akrabalarına yaptırım uyguladı.
Yaptırım uygulananlar arasında Diaz-Canel'in eşi Lis Cuesta Peraza ve oğlu Manuel Anido Cuesta da bulunuyor. Hedef alınan diğer kişiler arasında Castro'nun oğlu Alejandro Castro Espin ve torunu Raul Alejandro Castro Calis yer alıyor.
Mayıs ortasında, ABD Adalet Bakanlığı, Miami merkezli sürgün grubu "Kurtarıcı Kardeşler" ile bağlantılı iki uçağın 1996'da düşürülmesiyle ilgili olarak Raul Castro ve beş Kübalı askeri subay hakkında iddianame hazırladı.
Havana, suçlamaları siyasi bir provokasyon olarak nitelendirdi ve grubun uçaklarının ülke hava sahasını defalarca ihlal etmesinin ardından meşru müdafaa amacıyla hareket ettiğini vurguladı.