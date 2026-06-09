https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/kremlin-acikladi-putin-ile-trump-arasinda-bir-telefon-gorusmesi-yapilmasi-gundemde-degil-1106366647.html
Kremlin açıkladı: Putin ile Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılması gündemde değil
Kremlin açıkladı: Putin ile Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılması gündemde değil
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yakın zamanda bir telefon görüşmesi gerçekleşmesinin... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T13:19+0300
2026-06-09T13:19+0300
2026-06-09T13:19+0300
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Dünya diplomasisinin gözü kulağı Moskova ve Washington hattına çevrilmişken, Kremlin’den liderler arası iletişime dair kritik bir son dakika açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması muhtemel bir telefon görüşmesi konusuna açıklık getirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, şu an için iki lider arasında herhangi bir telefon temasının planlanmadığını ve böyle bir konunun Kremlin gündemi içinde yer almadığını kesin bir dille ifade etti.'İki lider arasındaki her temas çok i̇yi hazırlanmalı'Her ne kadar acil bir görüşme trafiği bulunmasa da Moskova yönetimi kapıları tamamen kapatmıyor. Dmitriy Peskov, iki süper gücün liderlerinin bir araya gelmesi ya da uzaktan temas kurması süreçlerinin taşıdığı kritik öneme dikkat çekti. Putin ve Trump arasındaki ilişkilerin küresel dengeleri etkilediğini hatırlatan Sözcü, liderlerin katılımlarını sağlayacak her türlü diplomatik temasın ve ikili görüşme hazırlığının arkasında çok ciddi bir ön çalışma olması gerektiğini vurguladı. Peskov, "Katılımlarını sağlayacak her temas iyi hazırlanmalıdır" diyerek diplomasi trafiğinin ciddiyetine işaret etti.Rusya-ABD i̇lişkilerinde yeni dönem ve liderler diplomasisiDonald Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle birlikte Rusya-ABD ilişkileri ve liderlerin atacağı admalar dünya basını tarafından yakından takip ediliyor. Küresel krizlerin çözümü için Putin ve Trump görüşmesi beklentisi kamuoyunda sıcaklığını korurken, Kremlin’den gelen bu temkinli açıklama, Moskova'nın Washington ile ilişkilerde aceleci davranmayacağını ve her adımı stratejik olarak planladığını gösteriyor. Uzmanlar, iki liderin doğrudan hat kurmasının önümüzdeki süreçte yapılacak diplomatik hazırlıkların olgunlaşmasına bağlı olduğunu belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/almanya-ve-fransa-ortak-savas-ucagi-projesini-iptal-etti-1106363457.html
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donald trump, dmitriy peskov, dünya, kremlin, moskova, rusya, abd, haberler
donald trump, dmitriy peskov, dünya, kremlin, moskova, rusya, abd, haberler
Kremlin açıkladı: Putin ile Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılması gündemde değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yakın zamanda bir telefon görüşmesi gerçekleşmesinin planlanmadığını açıkladı. Peskov, şu an için iki lider arasında liderler düzeyinde resmi bir gündem olmadığını belirtirken, olası temasların çok iyi hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.
Dünya diplomasisinin gözü kulağı Moskova ve Washington hattına çevrilmişken, Kremlin’den liderler arası iletişime dair kritik bir son dakika açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması muhtemel bir telefon görüşmesi konusuna açıklık getirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, şu an için iki lider arasında herhangi bir telefon temasının planlanmadığını ve böyle bir konunun Kremlin gündemi içinde yer almadığını kesin bir dille ifade etti.
'İki lider arasındaki her temas çok i̇yi hazırlanmalı'
Her ne kadar acil bir görüşme trafiği bulunmasa da Moskova
yönetimi kapıları tamamen kapatmıyor. Dmitriy Peskov
, iki süper gücün liderlerinin bir araya gelmesi ya da uzaktan temas kurması süreçlerinin taşıdığı kritik öneme dikkat çekti. Putin ve Trump
arasındaki ilişkilerin küresel dengeleri etkilediğini hatırlatan Sözcü
, liderlerin katılımlarını sağlayacak her türlü diplomatik temasın ve ikili görüşme
hazırlığının arkasında çok ciddi bir ön çalışma olması gerektiğini vurguladı. Peskov, "Katılımlarını sağlayacak her temas iyi hazırlanmalıdır"
diyerek diplomasi trafiğinin ciddiyetine işaret etti.
Rusya-ABD i̇lişkilerinde yeni dönem ve liderler diplomasisi
Donald Trump’ın
yeniden göreve gelmesiyle birlikte Rusya-ABD ilişkileri
ve liderlerin atacağı admalar dünya basını tarafından yakından takip ediliyor. Küresel krizlerin çözümü için Putin ve Trump görüşmesi
beklentisi kamuoyunda sıcaklığını korurken, Kremlin’den
gelen bu temkinli açıklama, Moskova'nın Washington ile ilişkilerde aceleci davranmayacağını ve her adımı stratejik olarak planladığını gösteriyor. Uzmanlar, iki liderin doğrudan hat kurmasının önümüzdeki süreçte yapılacak diplomatik hazırlıkların olgunlaşmasına bağlı olduğunu belirtiyor.