https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/kellige-yeni-umut-bilim-insanlari-kadim-cin-bitkisini-arastirdi-ve-kanitladi-1106357068.html
Kelliğe yeni umut: Bilim insanları kadim Çin bitkisini araştırdı ve kanıtladı
Kelliğe yeni umut: Bilim insanları kadim Çin bitkisini araştırdı ve kanıtladı
Sputnik Türkiye
Geleneksel Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılan Boğumluca otu köküyle ilgili yeni bir araştırma, saç dökülmesiyle mücadelede dikkat çekici sonuçlar ortaya... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T10:30+0300
2026-06-09T10:30+0300
2026-06-09T10:30+0300
yaşam
çin
kel
kellik
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Araştırmada, Çin'de "He Shou Wu" olarak bilinen Boğumluca otu kökünün erkek tipi kellik olarak adlandırılan 'androgenetik alopesiye' karşı etkili olabileceği tespit edildi. Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen bu durum, saç foliküllerinin zamanla küçülmesine neden olarak saçların incelmesine ve dökülmesine yol açıyor.Bilim insanlarına göre bitki, saç dökülmesinin başlıca nedenlerinden biri olarak gösterilen dihidrotestosteron (DHT) hormonunun etkilerini azaltarak saç köklerini koruyabiliyor. Bunun yanı sıra saç foliküllerinin sağlıklı kalmasını destekleyen biyolojik süreçleri harekete geçirerek yeni saç oluşumu için uygun bir ortam hazırlayabiliyor.Hücre yenilenmesini teşvik ediyorAraştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de Boğumluca otu kökünün, hücre yenilenmesini teşvik eden mekanizmaları aktive etmesi oldu. Uzmanlar, bitkinin doku onarımı ve hücreler arası iletişimde rol oynayan sinyalleri güçlendirerek saç foliküllerinin yeniden büyüme evresine geçmesine katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.Çalışmanın yazarlarından Han Bixian, geleneksel kaynaklarda tarif edilen etkilerin modern bilimsel verilerle desteklendiğine dikkat çekerek, "Modern çalışmalar bunun folklor değil, farmakoloji olduğunu doğruluyor" değerlendirmesinde bulundu.Laboratuvar araştırmaları, klinik raporlar ve tarihi kayıtların birlikte incelendiği çalışmada elde edilen sonuçlar, Boğumluca otu kökünün saç sağlığını destekleyen güçlü doğal alternatiflerden biri olabileceğine işaret etti. Araştırmacılar, doğru şekilde işlendiğinde bitkinin güvenli bir kullanım profili sunduğunu ve mevcut tedavilerin yan etkilerinden çekinen kişiler için umut vadeden bir seçenek olarak öne çıktığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/deneysel-calisma-dikkat-cekti-ileri-evre-alzheimer-hastasinda-gecici-iyilesme-belirtileri-goruldu-1106281633.html
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çin, kel, kellik
Kelliğe yeni umut: Bilim insanları kadim Çin bitkisini araştırdı ve kanıtladı
Geleneksel Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılan Boğumluca otu köküyle ilgili yeni bir araştırma, saç dökülmesiyle mücadelede dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Bilim insanları, bitkinin yalnızca saç kaybını yavaşlatmakla kalmayıp saç foliküllerinin yeniden büyümesini destekleyebilecek özelliklere sahip olduğunu belirledi.
Araştırmada, Çin'de "He Shou Wu" olarak bilinen Boğumluca otu kökünün erkek tipi kellik olarak adlandırılan 'androgenetik alopesiye' karşı etkili olabileceği tespit edildi.
Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen bu durum, saç foliküllerinin zamanla küçülmesine neden olarak saçların incelmesine ve dökülmesine yol açıyor.
Bilim insanlarına göre bitki, saç dökülmesinin başlıca nedenlerinden biri olarak gösterilen dihidrotestosteron (DHT) hormonunun etkilerini azaltarak saç köklerini koruyabiliyor.
Bunun yanı sıra saç foliküllerinin sağlıklı kalmasını destekleyen biyolojik süreçleri harekete geçirerek yeni saç oluşumu için uygun bir ortam hazırlayabiliyor.
Hücre yenilenmesini teşvik ediyor
Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de Boğumluca otu kökünün, hücre yenilenmesini teşvik eden mekanizmaları aktive etmesi oldu.
Uzmanlar, bitkinin doku onarımı ve hücreler arası iletişimde rol oynayan sinyalleri güçlendirerek saç foliküllerinin yeniden büyüme evresine geçmesine katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.
Çalışmanın yazarlarından Han Bixian, geleneksel kaynaklarda tarif edilen etkilerin modern bilimsel verilerle desteklendiğine dikkat çekerek, "Modern çalışmalar bunun folklor değil, farmakoloji olduğunu doğruluyor" değerlendirmesinde bulundu.
Laboratuvar araştırmaları, klinik raporlar ve tarihi kayıtların birlikte incelendiği çalışmada elde edilen sonuçlar, Boğumluca otu kökünün saç sağlığını destekleyen güçlü doğal alternatiflerden biri olabileceğine işaret etti.
Araştırmacılar, doğru şekilde işlendiğinde bitkinin güvenli bir kullanım profili sunduğunu ve mevcut tedavilerin yan etkilerinden çekinen kişiler için umut vadeden bir seçenek olarak öne çıktığını belirtti.