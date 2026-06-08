Bayraktar: Türkiye ve Venezuela arasında potansiyel fırsatları değerlendirdik

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Sayın Delcy Rodriguez ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmemizde, Türkiye ve Venezuela arasında enerji ve madencilik başta olmak üzere, özellikle hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerindeki potansiyel fırsatları değerlendirdik.

Her iki ülkenin gücünü ve tecrübesini birleştirerek enerji ve maden alanlarındaki iş birliklerimizi ve ticarî bağlarımızı çok daha ileri bir noktaya taşımakta kararlıyız.