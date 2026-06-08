https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/bayraktar-turkiye-ve-venezuela-arasinda-potansiyel-firsatlari-degerlendirdik-1106351852.html
Bayraktar: Türkiye ve Venezuela arasında potansiyel fırsatları değerlendirdik
Bayraktar: Türkiye ve Venezuela arasında potansiyel fırsatları değerlendirdik
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile yaptığı görüşmede enerji ve madencilik alanlarındaki... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T23:54+0300
2026-06-08T23:54+0300
2026-06-09T00:40+0300
dünya
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile görüştüğünü bildirdi.Yaptığı paylaşımda Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/lubnan-cumhurbaskani-avn-askeri-cozum-kuzey-israil-halkina-asla-guvenlik-saglamayacak-1106350610.html
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alparslan bayraktar, venezuela
alparslan bayraktar, venezuela
Bayraktar: Türkiye ve Venezuela arasında potansiyel fırsatları değerlendirdik
23:54 08.06.2026 (güncellendi: 00:40 09.06.2026)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile yaptığı görüşmede enerji ve madencilik alanlarındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini, özellikle hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerinde ortak çalışmaların geliştirilmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile görüştüğünü bildirdi.
Yaptığı paylaşımda Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Sayın Delcy Rodriguez ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.
Görüşmemizde, Türkiye ve Venezuela arasında enerji ve madencilik başta olmak üzere, özellikle hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerindeki potansiyel fırsatları değerlendirdik.
Her iki ülkenin gücünü ve tecrübesini birleştirerek enerji ve maden alanlarındaki iş birliklerimizi ve ticarî bağlarımızı çok daha ileri bir noktaya taşımakta kararlıyız.