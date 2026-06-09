https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/japonyada-esi-gorulmemis-ayi-alarmi-90dan-fazla-okulda-egitime-ara-verildi-1106360805.html

Japonya'da eşi görülmemiş ayı alarmı: 90'dan fazla okulda eğitime ara verildi

Japonya'da eşi görülmemiş ayı alarmı: 90'dan fazla okulda eğitime ara verildi

Sputnik Türkiye

Japonya'da yerleşim yerlerine inen ayılar problem olmaya devam ediyor. Bu yıl içinde 50 bin ayı görülme vakası yaşanırken ülkede ilk kez eşi benzeri görülmemiş... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T11:32+0300

2026-06-09T11:32+0300

2026-06-09T11:32+0300

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ayı

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Japonya’da başkent Tokyo’ya yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Utsunomiya kentinde ilk kez ayı alarmı verildi. Yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı şehirde görülen Asya kara ayısı, hem yetkilileri hem de vatandaşları harekete geçirdi.Hafta sonu bir park çevresinde ortaya çıkan ve yaklaşık bir metre uzunluğunda olduğu belirtilen ayı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde hayvanın şehir merkezinde iki gencin önünden hızla geçtiği görüldü. İlk olarak pazar günü yerleşim alanlarında fark edilen ayı, pazartesi sabaha karşı ise sanayi bölgesinde tespit edildi.Ayının halen yakalanamaması üzerine Utsunomiya Belediyesi olağanüstü önlemler aldı. Kentte bulunan 94 ilk ve ortaokulda eğitime ara verilirken, hoparlörlü araçlarla mahallelerde uyarı anonsları yapıldı. Yetkililer, vatandaşlardan kapı ve pencerelerini kapalı tutmalarını, ayıyla karşılaşmaları halinde yaklaşmadan güvenli bir binaya sığınmalarını istedi.Polis ekipleri ile yerel avcı birlikleri, şehir içinde izini kaybettiren hayvanı bulabilmek için kapsamlı bir arama çalışması yürütüyor.50 bin vakaJaponya’da son yıllarda ayıların yerleşim alanlarına inmesi giderek daha büyük bir sorun haline geliyor. Resmi kayıtlara göre ülke genelinde bu yıl yaklaşık 50 bin ayı görülme vakası bildirildi. Son aylarda Tokyo yakınlarında yürüyüşçülerin ayı saldırılarına maruz kaldığı olaylar yaşanırken, Fukushima bölgesinde bir ayının bir şirkete girerek çalışanları yaraladığı bildirildi. Mart ayında sona eren dönemde ise ayı kaynaklı ölüm ve yaralanmaların ülke tarihinde kaydedilen en yüksek seviyelere ulaştığı açıklandı.Artan vakalar nedeniyle bazı yerel yönetimler, ayı hareketlerini takip edebilmek amacıyla yapay zekâ destekli kamera sistemlerini devreye alma çalışmalarına başladı.Uzmanlara göre ayıların kentlere yönelmesinin başlıca nedenlerinden biri doğal yaşam alanlarında besin kaynaklarının azalması. Özellikle meşe palamudu gibi temel gıda kaynaklarının yetersiz kalması, hayvanları yiyecek bulmak için yerleşim bölgelerine yaklaştırıyor.Öte yandan Japonya’nın kırsal kesimlerinde nüfusun yaşlanması ve azalması da bu süreci hızlandırıyor. İnsan faaliyetlerinin azaldığı bölgelerde daha rahat hareket etmeye başlayan ayılar, zamanla şehir merkezlerine kadar ilerleyerek insanlarla karşılaşma ihtimalini artırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/japonyada-son-derece-zeki-ayi-alarmi-pencere-kilidini-aciyor-muslugu-acip-su-iciyor-1106272419.html

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