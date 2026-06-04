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Emel Sayın konserlerini iptal etti: 'Bir süre tedavi görmem gerekiyor' dedi, hayranlarını üzdü
Emel Sayın konserlerini iptal etti: 'Bir süre tedavi görmem gerekiyor' dedi, hayranlarını üzdü
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Emel Sayın, İstanbul ve Bursa'daki konserlerini sağlık sorunları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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Türk sanat müziğinin en sevilen isimlerinden olan Emel Sayın sağlık sorunları nedeniyle Bursa ve İstanbul'daki konserlerini ertelediğini açıkladı. Sayan, "Çok endişeleneceğiniz bir durumum yok ama kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor" dedi. İstanbul ve Bursa konserlerini iptal etti Usta isim, sosyal medyasından yaptığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle 14 Haziran'da Bursa'da ve 17 Haziran'da İstanbul'da yapacağı konserlerin iptal edildiğini duyurdu. Sayın açıklamasında şunları dile getirdi: "Çok sevgili dinleyicilerim, 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerimizi, üzülerek belirtmek isterim ki ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldım. Ayrıca bilmenizi isterim, çok endişeleneceğiniz bir durumum yok ama kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor. Sizlerden gelen güzel dilekler için şimdiden teşekkür ederim. Yarın sizlerle paylaşacağım videoda bu kararı neden aldığımızı daha detaylı anlatacağım. Anlayışınız ve sevginiz için gönülden teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum."
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emel sayın, bursa, i̇stanbul, konser
emel sayın, bursa, i̇stanbul, konser

Emel Sayın konserlerini iptal etti: 'Bir süre tedavi görmem gerekiyor' dedi, hayranlarını üzdü

13:39 04.06.2026 (güncellendi: 13:56 04.06.2026)
Emel Sayın sosyal medya
Emel Sayın sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
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Ünlü sanatçı Emel Sayın, İstanbul ve Bursa'daki konserlerini sağlık sorunları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.
Türk sanat müziğinin en sevilen isimlerinden olan Emel Sayın sağlık sorunları nedeniyle Bursa ve İstanbul'daki konserlerini ertelediğini açıkladı. Sayan, "Çok endişeleneceğiniz bir durumum yok ama kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor" dedi.

İstanbul ve Bursa konserlerini iptal etti

Usta isim, sosyal medyasından yaptığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle 14 Haziran'da Bursa'da ve 17 Haziran'da İstanbul'da yapacağı konserlerin iptal edildiğini duyurdu. Sayın açıklamasında şunları dile getirdi:
"Çok sevgili dinleyicilerim, 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerimizi, üzülerek belirtmek isterim ki ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldım. Ayrıca bilmenizi isterim, çok endişeleneceğiniz bir durumum yok ama kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor. Sizlerden gelen güzel dilekler için şimdiden teşekkür ederim. Yarın sizlerle paylaşacağım videoda bu kararı neden aldığımızı daha detaylı anlatacağım. Anlayışınız ve sevginiz için gönülden teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum."

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