https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/emel-sayin-saglik-sorunlari-nedeniyle-konserlerini-iptal-etti-bir-sure-tedavi-gormem-gerekiyor-1106251548.html

Emel Sayın konserlerini iptal etti: 'Bir süre tedavi görmem gerekiyor' dedi, hayranlarını üzdü

Emel Sayın konserlerini iptal etti: 'Bir süre tedavi görmem gerekiyor' dedi, hayranlarını üzdü

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Emel Sayın, İstanbul ve Bursa'daki konserlerini sağlık sorunları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T13:39+0300

2026-06-04T13:39+0300

2026-06-04T13:56+0300

yaşam

emel sayın

bursa

i̇stanbul

konser

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/04/1106251382_0:0:1206:679_1920x0_80_0_0_5f996d633f83bb6bc95e59e728d8b728.jpg

Türk sanat müziğinin en sevilen isimlerinden olan Emel Sayın sağlık sorunları nedeniyle Bursa ve İstanbul'daki konserlerini ertelediğini açıkladı. Sayan, "Çok endişeleneceğiniz bir durumum yok ama kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor" dedi. İstanbul ve Bursa konserlerini iptal etti Usta isim, sosyal medyasından yaptığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle 14 Haziran'da Bursa'da ve 17 Haziran'da İstanbul'da yapacağı konserlerin iptal edildiğini duyurdu. Sayın açıklamasında şunları dile getirdi: "Çok sevgili dinleyicilerim, 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerimizi, üzülerek belirtmek isterim ki ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldım. Ayrıca bilmenizi isterim, çok endişeleneceğiniz bir durumum yok ama kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor. Sizlerden gelen güzel dilekler için şimdiden teşekkür ederim. Yarın sizlerle paylaşacağım videoda bu kararı neden aldığımızı daha detaylı anlatacağım. Anlayışınız ve sevginiz için gönülden teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/unlu-sarkici-niluferin-aci-gunu-biraktin-gittin-bizi-diye-veda-etti-1106074735.html

bursa

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emel sayın, bursa, i̇stanbul, konser