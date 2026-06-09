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İstanbul Valiliği'nden 'yangın alarmı': 39 ilçe belediyesi yazı yazdı, hepsini temizleyin uyarısı yaptı
İstanbul Valiliği'nden 'yangın alarmı': 39 ilçe belediyesi yazı yazdı, hepsini temizleyin uyarısı yaptı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, yangınlara karşı önlem olarak yol kenarlarındaki kuru otların ve tüm yanıcı materyallerin temizlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara yazı... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T12:22+0300
2026-06-09T12:22+0300
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i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediye başkanlığı
i̇l jandarma komutanlığı
yangın
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İstanbul Valiliği, havaların ısınmasıyla birlikte artan yangın riskine karşı yol kenarlarındaki kurumuş otların ve tüm yanıcı materyallerin temizlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara yazı gönderdi. İlgili tüm birimleri uyardıVali Davut Gül'ün imzasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne gönderilen yazıda, yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarında artış meydana geldiği belirtildi.Yoğunlaşan insan ve araç hareketliliğiyle kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde oluşan yangınların önlenmesinin amaçlandığı ifade edilen yazıda, seyir halindeki araçlardan atılan sigara izmaritleri, araç egzozları ve tren raylarından çıkan kıvılcımlar gibi nedenlerle çok sayıda yangına sebep olan şehir içi ve şehir dışı yol kenarlarındaki kurumuş otların temizlenmesinin önem arz ettiği vurgulandı.Bu doğrultuda, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından başta ana arterler olmak üzere yol kenarlarındaki tüm yanıcı materyaller ve kurumuş otların temizliğinin sağlanması gerektiği kaydedildi. Yazıda, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda uyarıda bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/avrasya-tunelinde-kaza-sonrasi-su-baskini-valilikten-aciklama-geldi-1106328665.html
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i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediye başkanlığı, i̇l jandarma komutanlığı, yangın, yangın alarmı
i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediye başkanlığı, i̇l jandarma komutanlığı, yangın, yangın alarmı

İstanbul Valiliği'nden 'yangın alarmı': 39 ilçe belediyesi yazı yazdı, hepsini temizleyin uyarısı yaptı

12:22 09.06.2026
© DHAİstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© DHA
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İstanbul Valiliği, yangınlara karşı önlem olarak yol kenarlarındaki kuru otların ve tüm yanıcı materyallerin temizlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara yazı gönderdi.
İstanbul Valiliği, havaların ısınmasıyla birlikte artan yangın riskine karşı yol kenarlarındaki kurumuş otların ve tüm yanıcı materyallerin temizlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara yazı gönderdi.

İlgili tüm birimleri uyardı

Vali Davut Gül'ün imzasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne gönderilen yazıda, yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarında artış meydana geldiği belirtildi.
Yoğunlaşan insan ve araç hareketliliğiyle kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde oluşan yangınların önlenmesinin amaçlandığı ifade edilen yazıda, seyir halindeki araçlardan atılan sigara izmaritleri, araç egzozları ve tren raylarından çıkan kıvılcımlar gibi nedenlerle çok sayıda yangına sebep olan şehir içi ve şehir dışı yol kenarlarındaki kurumuş otların temizlenmesinin önem arz ettiği vurgulandı.
Bu doğrultuda, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından başta ana arterler olmak üzere yol kenarlarındaki tüm yanıcı materyaller ve kurumuş otların temizliğinin sağlanması gerektiği kaydedildi. Yazıda, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda uyarıda bulunuldu.
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