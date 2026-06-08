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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Askeri çözüm Kuzey İsrail halkına asla güvenlik sağlamayacak
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Askeri çözüm Kuzey İsrail halkına asla güvenlik sağlamayacak
Sputnik Türkiye
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, askeri çözümün İsrail'in kuzeyindeki insanlara güvenlik sağlamayacağını ifade etti. Ayrıca Avn, görüşmeler için istekli ve... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ​​İsrail hükümetine çağrıda bulundu. ABD medyasına verdiği röportajda Avn, askeri bir çözümün kuzey İsrail'deki insanlar için 'asla güvenlik ve emniyet sağlamayacağını' söyledi.Askeri çözüm hakkında Avn, şöyle konuştu:Lübnan ve İsrail görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada Avn, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Avn, savaşın sona ermesi için bir anlaşmaya varılmadan önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmeyeceğini söyleyerek, bu anlaşmanın tam bir barış anlaşması değil, saldırmazlık paktı olacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/pentagon-cin-askeri-sirketi-olarak-tanimlanacak-kuruluslarin-listesini-yayimladi-aralarinda-ali-1106348955.html
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i̇srail, abd, lübnan

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Askeri çözüm Kuzey İsrail halkına asla güvenlik sağlamayacak

21:54 08.06.2026 (güncellendi: 21:59 08.06.2026)
© AA / Houssam ShbaroLübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Genelkurmay Başkanı Joseph Avn
Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Genelkurmay Başkanı Joseph Avn - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© AA / Houssam Shbaro
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, askeri çözümün İsrail'in kuzeyindeki insanlara güvenlik sağlamayacağını ifade etti. Ayrıca Avn, görüşmeler için istekli ve hazır olduklarını bildirdi.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ​​İsrail hükümetine çağrıda bulundu. ABD medyasına verdiği röportajda Avn, askeri bir çözümün kuzey İsrail'deki insanlar için 'asla güvenlik ve emniyet sağlamayacağını' söyledi.
Askeri çözüm hakkında Avn, şöyle konuştu:
İsrail hükümetine söylüyorum ki, askeri çözüm Kuzey İsrail halkına asla güvenlik sağlamayacaktır
Lübnan ve İsrail görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada Avn, şu ifadeleri kullandı:
"Hazırız, istekliyiz, kararlıyız. Siz de hazır mısınız? Hazırsanız, oturalım ve konuşalım"
Ayrıca Avn, savaşın sona ermesi için bir anlaşmaya varılmadan önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmeyeceğini söyleyerek, bu anlaşmanın tam bir barış anlaşması değil, saldırmazlık paktı olacağını belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
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