İslam Memiş: Altın ve gümüşü kim düşürüp de topluyor?
Ocak ayında ortada hiçbir şey yokken 5 bin 600 dolar, 8 bin 157 lira ons altında, 122 dolar 188 lira ons gümüşte gördük. Bildiğin köpük ve balon fiyatlamalardı. Savaş hazırlığı yapanlar önce ‘düşmeyecek’ algısını yerleştirdiler, sonra herkese yüksekten sattılar. 28 Şubat itibarıyla savaşın başlaması, petrol fiyatlarının yükselmesi emtia fiyatlarının düşüşünü getirdi. Dört aydır piyasalarda istikrar yok! Her gün farklı bir hikâye, her gün farklı bir fiyat. Çok ama çok kazanıyorlar.
Bunun adı: ‘Yasal soygun.’ Yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasasını devam ettirecekler. Manipülasyon sürecini bilerek ve isteyerek başlatanlar, bu yıl en çok altın ve gümüş toplayanlardır.
Kağıt paraların kullanımını bitirip dijital paralara geçiş yapacaklar. Trump’ın göreve başladığında açıkladığı gibi “En çok altını olan kuralı koyar.” Altın alımlarına devam eden merkez bankaları, bu yıl sonuna kadar toplamayı sürdürür. Tabii ki yüksekten toplamayacaklar.
Yani, bu yıl toplama sırası merkez bankalarında.
İnsanlar çabuk unutur ancak şöyle bir anımsatma yapmak isterim; ocak ayında tarihi zirveler görülünce ‘artık düşmez’ algısını yatırımcılara yerleştirmişlerdi. Şimdi ise ‘artık yükselmez’ algısını yerleştirdiler. Şimdi şu soruları yanıtlayarak altın ve gümüşün geleceğini görebilirsiniz:
Savaş başladığında oyuncuları ve merkez bankalarını altın/gümüş satmak zorunda bırakmışlardı.
Teminat tamamlama limitini artırdıklarında ETF işlem yapan sanal işlemciler satmak zorunda bırakıldı.
Hürmüz Boğazı kapatıldığında merkez bankaları nakit ihtiyacından dolayı altın/gümüş satmak zorunda bırakıldı.
Anlaşma haberi geldiğinde, Hürmüz Boğazı normalleştiğinde satanlar malını geri almayacak mı?
Bu hafta piyasalar yoğun, volatilite yüksek olacak gibi duruyor:
Çarşamba: Japonya ÜFE, Çin ÜFE- TÜFE, ABD TÜFE.
Perşembe: Türkiye TCMB faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ABD ÜFE, AMB Başkanı Lagarde’ın konuşması.
Cuma: Almanya TÜFE açıklaması.