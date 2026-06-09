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İslam Memiş: Altın ve gümüşü kim düşürüp de topluyor?
İslam Memiş: Altın ve gümüşü kim düşürüp de topluyor?
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Piyasalar uzmanı İslam Memiş, Altın ve gümüş fiyatlarının savaşa rağmen değer kaybetmeye devam ettiğini vurgulayarak "Altın ve gümüşü kim düşürüp de topluyor?"... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
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Altın, geçen hafta yaklaşık yüzde 5 düşerek iki ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra Pazartesi günü ons başına 4 bin 300 dolardan işlem gördü. Ortadoğu'da İran-İsrail arasında çatışmaların hızlanmasıyla altın düştü.Piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:
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i̇slam memiş, altın, ons altın
i̇slam memiş, altın, ons altın

İslam Memiş: Altın ve gümüşü kim düşürüp de topluyor?

07:26 09.06.2026
© AAİslam Memiş
İslam Memiş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© AA
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Piyasalar uzmanı İslam Memiş, Altın ve gümüş fiyatlarının savaşa rağmen değer kaybetmeye devam ettiğini vurgulayarak "Altın ve gümüşü kim düşürüp de topluyor?" başlıklı köşe yazısında piyasaları değerlendirdi.
Altın, geçen hafta yaklaşık yüzde 5 düşerek iki ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra Pazartesi günü ons başına 4 bin 300 dolardan işlem gördü. Ortadoğu'da İran-İsrail arasında çatışmaların hızlanmasıyla altın düştü.
Piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:
İki türlü yatırımcı var; uzun vadeli, fiyata değil miktara bakanlar ile kısa vadeli, al-sat yapanlar. Uzun vadeli düzenli fiziki alanlarda sorun yok. Her düşüş maliyetlerini düşürüyor ve uzun vadede kaybetmiyor. Kısa vadeli al-sat yapanlara ocak ayındaki uyarım geçerli “2026 yılı paradan para kazanma yılı değil.”

Ocak ayında ortada hiçbir şey yokken 5 bin 600 dolar, 8 bin 157 lira ons altında, 122 dolar 188 lira ons gümüşte gördük. Bildiğin köpük ve balon fiyatlamalardı. Savaş hazırlığı yapanlar önce ‘düşmeyecek’ algısını yerleştirdiler, sonra herkese yüksekten sattılar. 28 Şubat itibarıyla savaşın başlaması, petrol fiyatlarının yükselmesi emtia fiyatlarının düşüşünü getirdi. Dört aydır piyasalarda istikrar yok! Her gün farklı bir hikâye, her gün farklı bir fiyat. Çok ama çok kazanıyorlar.

Bunun adı: ‘Yasal soygun.’ Yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasasını devam ettirecekler. Manipülasyon sürecini bilerek ve isteyerek başlatanlar, bu yıl en çok altın ve gümüş toplayanlardır.

Kağıt paraların kullanımını bitirip dijital paralara geçiş yapacaklar. Trump’ın göreve başladığında açıkladığı gibi “En çok altını olan kuralı koyar.” Altın alımlarına devam eden merkez bankaları, bu yıl sonuna kadar toplamayı sürdürür. Tabii ki yüksekten toplamayacaklar.

Yani, bu yıl toplama sırası merkez bankalarında.

İnsanlar çabuk unutur ancak şöyle bir anımsatma yapmak isterim; ocak ayında tarihi zirveler görülünce ‘artık düşmez’ algısını yatırımcılara yerleştirmişlerdi. Şimdi ise ‘artık yükselmez’ algısını yerleştirdiler. Şimdi şu soruları yanıtlayarak altın ve gümüşün geleceğini görebilirsiniz:

Savaş başladığında oyuncuları ve merkez bankalarını altın/gümüş satmak zorunda bırakmışlardı.

Teminat tamamlama limitini artırdıklarında ETF işlem yapan sanal işlemciler satmak zorunda bırakıldı.

Hürmüz Boğazı kapatıldığında merkez bankaları nakit ihtiyacından dolayı altın/gümüş satmak zorunda bırakıldı.

Anlaşma haberi geldiğinde, Hürmüz Boğazı normalleştiğinde satanlar malını geri almayacak mı?

Bu hafta piyasalar yoğun, volatilite yüksek olacak gibi duruyor:

Çarşamba: Japonya ÜFE, Çin ÜFE- TÜFE, ABD TÜFE.

Perşembe: Türkiye TCMB faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ABD ÜFE, AMB Başkanı Lagarde’ın konuşması.

Cuma: Almanya TÜFE açıklaması.

altın düşüş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
EKONOMİ
Altın hızla düşüyor: Yatırımcılar endişeli
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