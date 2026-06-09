İslam Memiş: Altın ve gümüşü kim düşürüp de topluyor?

Ocak ayında ortada hiçbir şey yokken 5 bin 600 dolar, 8 bin 157 lira ons altında, 122 dolar 188 lira ons gümüşte gördük. Bildiğin köpük ve balon fiyatlamalardı. Savaş hazırlığı yapanlar önce ‘düşmeyecek’ algısını yerleştirdiler, sonra herkese yüksekten sattılar. 28 Şubat itibarıyla savaşın başlaması, petrol fiyatlarının yükselmesi emtia fiyatlarının düşüşünü getirdi. Dört aydır piyasalarda istikrar yok! Her gün farklı bir hikâye, her gün farklı bir fiyat. Çok ama çok kazanıyorlar.

Bunun adı: ‘Yasal soygun.’ Yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasasını devam ettirecekler. Manipülasyon sürecini bilerek ve isteyerek başlatanlar, bu yıl en çok altın ve gümüş toplayanlardır.