https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/iran-hurmuzden-babul-mendebe-yeni-guvenlik-kusagi-1106361976.html
İran: Hürmüz'den Babul Mendeb'e yeni güvenlik kuşağı
İran: Hürmüz'den Babul Mendeb'e yeni güvenlik kuşağı
Sputnik Türkiye
İran, Hürmüz Boğazı'ndan Babu'l Mendeb'e, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e uzanan hattın yeni güvenlik kuşağı olacağını duyurdu. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T12:16+0300
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dünya
i̇smail kaani
i̇ran
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Hürmüz Boğazı'ndan Babu'l Mendeb'e, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e uzanan hattın "direniş cephesinin" yeni güvenlik kuşağı olacağını söyledi.Kaani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in bölgedeki saldırılarına "direniş cephesinin" ortak şekilde karşılık vereceğini belirtti.Yemen'deki Husilerin İsrail'e son saldırılarının zamanlamasına vurgu yapan Kaani, "Hürmüz Boğazı'ndan Babu'l Mendeb'e, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e kadar uzanan hat, direnişin yeni güvenlik kuşağı olacaktır." ifadelerini kullandı.Kaani, ABD ve İsrail'in saldırılarına devam etmesi halinde söz konusu stratejik su yollarının "direniş güçleri" tarafından kapatılacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/trump-onumuzdeki-iki-hafta-icinde-tam-zafer-ilan-ettigimizde-gercekten-kazanmis-olacagiz-1106352878.html
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i̇smail kaani, i̇ran
İran: Hürmüz'den Babul Mendeb'e yeni güvenlik kuşağı
İran, Hürmüz Boğazı'ndan Babu'l Mendeb'e, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e uzanan hattın yeni güvenlik kuşağı olacağını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Hürmüz Boğazı'ndan Babu'l Mendeb'e, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e uzanan hattın "direniş cephesinin" yeni güvenlik kuşağı olacağını söyledi.
Kaani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in bölgedeki saldırılarına "direniş cephesinin" ortak şekilde karşılık vereceğini belirtti.
Yemen'deki Husilerin İsrail'e son saldırılarının zamanlamasına vurgu yapan Kaani, "Hürmüz Boğazı'ndan Babu'l Mendeb'e, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e kadar uzanan hat, direnişin yeni güvenlik kuşağı olacaktır." ifadelerini kullandı.
Kaani, ABD ve İsrail'in saldırılarına devam etmesi halinde söz konusu stratejik su yollarının "direniş güçleri" tarafından kapatılacağını kaydetti.