https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/trump-onumuzdeki-iki-hafta-icinde-tam-zafer-ilan-ettigimizde-gercekten-kazanmis-olacagiz-1106352878.html

Trump: Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız

Trump: Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen sürecin beklentileri karşıladığını belirterek, önümüzdeki iki hafta içinde önemli bir sonuca ulaşabileceklerini... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T04:44+0300

2026-06-09T04:44+0300

2026-06-09T04:44+0300

dünya

abd

i̇ran

donald trump

lindsey graham

i̇srail

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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansta yaptığı konuşmada, İran'la ilgili müzakerelerde olumlu bir noktada olduklarını ifade etti.Yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:Trump ayrıca, İran'la ilgili gelişmelerin ardından ABD'de benzin fiyatlarının hızlı şekilde gerileyebileceğini öne sürerken, konuşmasında seçmenlerden Lindsey Graham'a destek vermelerini istedi.Trump, hafta sonu İran ile İsrail arasında tırmanan gerilime ilişkin Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, her iki tarafa da çatışmaları derhal sona erdirme çağrısında bulunmuştu.

i̇ran

i̇srail

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Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, donald trump, lindsey graham, i̇srail