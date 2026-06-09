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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/trump-onumuzdeki-iki-hafta-icinde-tam-zafer-ilan-ettigimizde-gercekten-kazanmis-olacagiz-1106352878.html
Trump: Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız
Trump: Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen sürecin beklentileri karşıladığını belirterek, önümüzdeki iki hafta içinde önemli bir sonuca ulaşabileceklerini... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T04:44+0300
2026-06-09T04:44+0300
dünya
abd
i̇ran
donald trump
lindsey graham
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansta yaptığı konuşmada, İran'la ilgili müzakerelerde olumlu bir noktada olduklarını ifade etti.Yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:Trump ayrıca, İran'la ilgili gelişmelerin ardından ABD'de benzin fiyatlarının hızlı şekilde gerileyebileceğini öne sürerken, konuşmasında seçmenlerden Lindsey Graham'a destek vermelerini istedi.Trump, hafta sonu İran ile İsrail arasında tırmanan gerilime ilişkin Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, her iki tarafa da çatışmaları derhal sona erdirme çağrısında bulunmuştu.
i̇ran
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abd, i̇ran, donald trump, lindsey graham, i̇srail
abd, i̇ran, donald trump, lindsey graham, i̇srail

Trump: Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız

04:44 09.06.2026
© REUTERS Evelyn HocksteinDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen sürecin beklentileri karşıladığını belirterek, önümüzdeki iki hafta içinde önemli bir sonuca ulaşabileceklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansta yaptığı konuşmada, İran'la ilgili müzakerelerde olumlu bir noktada olduklarını ifade etti.
Yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız."
Trump ayrıca, İran'la ilgili gelişmelerin ardından ABD'de benzin fiyatlarının hızlı şekilde gerileyebileceğini öne sürerken, konuşmasında seçmenlerden Lindsey Graham'a destek vermelerini istedi.
Trump, hafta sonu İran ile İsrail arasında tırmanan gerilime ilişkin Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, her iki tarafa da çatışmaları derhal sona erdirme çağrısında bulunmuştu.
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