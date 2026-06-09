https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/imamoglunun-milletvekilleriyle-gorusmesinin-yasaklandigi-paylasimlarina-sorusturma-1106351960.html
'İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı' paylaşımlarına soruşturma
'İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı' paylaşımlarına soruşturma
Sputnik Türkiye
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun "milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına" ilişkin paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T00:18+0300
2026-06-09T00:18+0300
2026-06-09T00:19+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
sosyal medya
soruşturma
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının sanığı Ekrem İmamoğlu'nun 'milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı' yönünde paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.Başsavcılığın açıklamasında şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/ferdi-zeyrek-davasinda-6-kamu-gorevlisine-iliskin-iddianame-ana-davayla-birlestirildi-15-yila-varan-1106350741.html
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ekrem i̇mamoğlu, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, sosyal medya, soruşturma
ekrem i̇mamoğlu, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, sosyal medya, soruşturma
'İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı' paylaşımlarına soruşturma
00:18 09.06.2026 (güncellendi: 00:19 09.06.2026)
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun "milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına" ilişkin paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında soruşturma başlattı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının sanığı Ekrem İmamoğlu'nun 'milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı' yönünde paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılığın açıklamasında şunlar kaydedildi:
Ceza İnfaz kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakları, mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırılmakta olup, belirtilen paylaşım içeriği gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır.