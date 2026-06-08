https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/ferdi-zeyrek-davasinda-6-kamu-gorevlisine-iliskin-iddianame-ana-davayla-birlestirildi-15-yila-varan-1106350741.html
Ferdi Zeyrek davasında 6 kamu görevlisine ilişkin iddianame ana davayla birleştirildi: 15 yıla varan hapis talep edildi
Ferdi Zeyrek davasında 6 kamu görevlisine ilişkin iddianame ana davayla birleştirildi: 15 yıla varan hapis talep edildi
Sputnik Türkiye
Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in ölümüne ilişkin yeni iddianame ana davayla birleştirildi. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T21:56+0300
2026-06-08T21:56+0300
2026-06-08T21:56+0300
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nurcan zeyrek
ferdi zeyrek
ağır ceza mahkemesi
manisa cumhuriyet başsavcılığı
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Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili davada, Yunusemre Belediyesi'nde görevli 6 kamu görevlisi hakkındaki yeni iddianameyi ana dosyayla birleştirdi.Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanıklar İmar ve Şehircilik Şube Müdürü H.A, inşaat mühendisleri Ö.T. ile H.E, inşaat teknikeri A.Ö, elektrik teknikeri E.K. ve yapı belge görevlisi M.S. hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.İddianamede İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde oluşturulan bilirkişi raporuna da yer verildi. Sanıkların, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları nedeniyle Zeyrek'in ölümüne ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına neden oldukları belirtildi.Olayla ilgili daha önce hazırlanan iddianamede, 2'si tutuklu 10 sanık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılmıştı. Mahkeme heyeti, ilk duruşmada tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermişti.Evinde 6 Haziran 2025'te havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirmişti. Eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken elektrik akımına maruz kalması sonucu yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/bakan-simsek-kotumser-olmak-icin-herhangi-bir-sebep-yok-1106350480.html
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nurcan zeyrek, ferdi zeyrek, ağır ceza mahkemesi, manisa cumhuriyet başsavcılığı
nurcan zeyrek, ferdi zeyrek, ağır ceza mahkemesi, manisa cumhuriyet başsavcılığı
Ferdi Zeyrek davasında 6 kamu görevlisine ilişkin iddianame ana davayla birleştirildi: 15 yıla varan hapis talep edildi
Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in ölümüne ilişkin yeni iddianame ana davayla birleştirildi.
Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili davada, Yunusemre Belediyesi'nde görevli 6 kamu görevlisi hakkındaki yeni iddianameyi ana dosyayla birleştirdi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanıklar İmar ve Şehircilik Şube Müdürü H.A, inşaat mühendisleri Ö.T. ile H.E, inşaat teknikeri A.Ö, elektrik teknikeri E.K. ve yapı belge görevlisi M.S. hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianamede İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde oluşturulan bilirkişi raporuna da yer verildi. Sanıkların, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları nedeniyle Zeyrek'in ölümüne ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına neden oldukları belirtildi.
Olayla ilgili daha önce hazırlanan iddianamede, 2'si tutuklu 10 sanık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılmıştı. Mahkeme heyeti, ilk duruşmada tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermişti.
Evinde 6 Haziran 2025'te havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirmişti. Eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken elektrik akımına maruz kalması sonucu yaralanmıştı.