https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/hindistanda-1600-derece-erimis-demir-iscilerin-ustune-dokuldu-8-kisi-oldu-1106354831.html
Hindistan'da 1600 derece erimiş demir işçilerin üstüne döküldü: 8 kişi öldü
Hindistan'da 1600 derece erimiş demir işçilerin üstüne döküldü: 8 kişi öldü
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Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde bir çelik fabrikasında işçilerin üstüne erimiş demir dökülmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T09:27+0300
2026-06-09T09:27+0300
2026-06-09T09:27+0300
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hindistan başbakanı narendra modi
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Hindistan'ın Visakhapatnam kentindeki çelik fabrikasında vinçle başka bir alana taşındığı sırada sıcaklığı 1600 derece olan erimiş demir, işçilerin üstüne döküldü.Press Trust of India (PTI) ajansına açıklama yapan ismi paylaşılmayan bir yetkili, olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada derin üzüntü duyduğunu ifade etti.Modi, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/sahra-colunde-facia-araclari-bozulan-en-az-49-kisi-susuzluktan-oldu-1106304982.html
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hindistan başbakanı narendra modi, iş kazası
hindistan başbakanı narendra modi, iş kazası
Hindistan'da 1600 derece erimiş demir işçilerin üstüne döküldü: 8 kişi öldü
Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde bir çelik fabrikasında işçilerin üstüne erimiş demir dökülmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Visakhapatnam kentindeki çelik fabrikasında vinçle başka bir alana taşındığı sırada sıcaklığı 1600 derece olan erimiş demir, işçilerin üstüne döküldü.
Press Trust of India (PTI) ajansına açıklama yapan ismi paylaşılmayan bir yetkili, olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada derin üzüntü duyduğunu ifade etti.
Modi, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.