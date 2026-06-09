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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/hindistanda-1600-derece-erimis-demir-iscilerin-ustune-dokuldu-8-kisi-oldu-1106354831.html
Hindistan'da 1600 derece erimiş demir işçilerin üstüne döküldü: 8 kişi öldü
Hindistan'da 1600 derece erimiş demir işçilerin üstüne döküldü: 8 kişi öldü
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Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde bir çelik fabrikasında işçilerin üstüne erimiş demir dökülmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
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Hindistan'ın Visakhapatnam kentindeki çelik fabrikasında vinçle başka bir alana taşındığı sırada sıcaklığı 1600 derece olan erimiş demir, işçilerin üstüne döküldü.​​​​​​​Press Trust of India (PTI) ajansına açıklama yapan ismi paylaşılmayan bir yetkili, olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada derin üzüntü duyduğunu ifade etti.Modi, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/sahra-colunde-facia-araclari-bozulan-en-az-49-kisi-susuzluktan-oldu-1106304982.html
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hindistan başbakanı narendra modi, iş kazası
hindistan başbakanı narendra modi, iş kazası

Hindistan'da 1600 derece erimiş demir işçilerin üstüne döküldü: 8 kişi öldü

09:27 09.06.2026
© FotoğrafHindistan'da 1600 derece erimiş demir işçilerin üstüne döküldü: 8 kişi öldü
Hindistan'da 1600 derece erimiş demir işçilerin üstüne döküldü: 8 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© Fotoğraf
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Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde bir çelik fabrikasında işçilerin üstüne erimiş demir dökülmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Visakhapatnam kentindeki çelik fabrikasında vinçle başka bir alana taşındığı sırada sıcaklığı 1600 derece olan erimiş demir, işçilerin üstüne döküldü.
​​​​​​​Press Trust of India (PTI) ajansına açıklama yapan ismi paylaşılmayan bir yetkili, olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada derin üzüntü duyduğunu ifade etti.
Modi, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sahra Çölü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
DÜNYA
Sahra Çölü’nde facia: Araçları bozulan en az 49 kişi susuzluktan öldü
6 Haziran , 18:42
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