https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/sahra-colunde-facia-araclari-bozulan-en-az-49-kisi-susuzluktan-oldu-1106304982.html

Sahra Çölü’nde facia: Araçları bozulan en az 49 kişi susuzluktan öldü

Sahra Çölü’nde facia: Araçları bozulan en az 49 kişi susuzluktan öldü

Sputnik Türkiye

Mali’den yola çıkan ve yaklaşık 100 kişiyi taşıdığı belirtilen bir kamyon, Sahra Çölü’nde yönünü kaybedip arızalandı. Günlerce yardım bekleyen yolculardan en... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T18:42+0300

2026-06-06T18:42+0300

2026-06-06T18:42+0300

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Sahra Çölü’nde meydana gelen olayda, Mali’den hareket eden ve yaklaşık 100 yolcu taşıdığı belirtilen bir kamyonun arızalanması sonucu en az 49 kişi yaşamını yitirdi.Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre kamyon, Cezayir, Nijer ve Mali sınırlarının kesiştiği bölgede yönünü kaybederek yoldan çıktı. Çölün en zorlu kesimlerinden birinde meydana gelen arıza nedeniyle yolcular günlerce yardım beklemek zorunda kaldı.Bölgede telefon sinyalinin bulunmaması, su kaynaklarının olmaması ve aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle kamyondaki kişilerin yardım çağrısında bulunamadığı belirtildi. Aracı tamir etme girişimlerinin sonuç vermemesi üzerine yolcuların su stokları tükendi.Yetkililer, günler süren bekleyişin ardından en az 49 kişinin susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştığında bazı kişilerin kamyonun çevresinde, bazılarının ise gölge bulabilmek için aracın altında yaşamını yitirdiğini tespit etti.İki kişi yardım bulmayı başardıFaciadan sağ kurtulan iki kişinin, çöl şartlarında kilometrelerce yürüyerek bir su kaynağına ulaştığı ve daha sonra Assamaka kasabasına giderek durumu yetkililere bildirdiği aktarıldı.Bu ihbarın ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında kamyonda bulunan kişi sayısının tam olarak belirlenemediği kaydedildi. Tanık ifadeleri, araçta yaklaşık 100 kişinin bulunduğunu öne sürerken, yetkililer ölü sayısının artabileceğinden endişe ediyor.İkinci bir facia son anda önlendiArama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, ilk olay yerine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta başka bir kamyonun daha mahsur kaldığı belirlendi.Mali sınırı yakınlarındaki bir altın madeninden dönen 60'tan fazla işçiyi taşıyan aracın aküsünün bozulduğu ve yolcuların üç gündür çölde beklediği bildirildi. Ekiplerin bölgeden geçerken aracı fark etmesi sayesinde yolcular kurtarıldı ve güvenli bölgelere tahliye edildi.Sahra Çölü ölümcül geçiş rotalarından biriAfrika'dan kuzeye ve Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenler ile bölge halkı tarafından sıkça kullanılan Sahra Çölü, yıllardır benzer trajedilerle gündeme geliyor.Uzmanlar, iletişim altyapısının yetersizliği, aşırı sıcaklıklar ve geniş coğrafi alanlar nedeniyle çöl ortamında yaşanan araç arızalarının kısa sürede ölümcül sonuçlar doğurabildiğine dikkat çekti. Geçmiş yıllarda da çok sayıda göçmen ve yolcu, kaçakçılar tarafından terk edilmeleri veya araçlarının arızalanması sonucu susuzluk ve sıcak hava nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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