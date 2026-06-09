https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/hem-cocugunu-kaybetti-hem-de-borclu-cikti-tazminati-geri-istediler-1106360983.html

Hem çocuğunu kaybetti hem de borçlu çıktı: Tazminatı geri istediler

Hem çocuğunu kaybetti hem de borçlu çıktı: Tazminatı geri istediler

Sputnik Türkiye

Niğde'de parkta havuza düşen küçük kızın ailesi açtığı tazminat davasını kazandı. Ama küçük kız hayatını kaybedince mahkeme tazminat oranını düşürdü, belediye... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T11:28+0300

2026-06-09T11:28+0300

2026-06-09T11:28+0300

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tazminat

manevi tazminat

tazminat davası

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Niğde'de 2012 yılında parkta oynarken havuza düşen ve engelli kalan 1.5 yaşındaki Kübra Bayhan'ın ailesi yıllar sonra borçlu çıktı. Küçük kızın ailesi ise yaşadıklarından dolayı büyük üzüntü yaşarken avukatı ise mahkemenin küçük çocuğun 60 yaşına kadar yaşayacağını varsayarak bakım gideri olarak 963 bin lira tazminata karar verdiğini ama küçük çocuk 8 yaşında hayatını kaybedince 853 bin lirasının geri istendiğini, aileden 52 yıllık yaşam süresini kapsayan tazminatı iade etmesi istendiğini dile getirdi. Ödenmesi istenen tutar ise faiz ve enflasyon nedeniyle 2 milyon 700 bin liranın üzerine çıktı.Parkta havuza düştü, engelli kaldıNTV'nin haberine göre, Niğde'de yaşayan Ramazan ve Dilek Bayhan çiftinin 2012 yılında 1,5 yaşındaki kızları Kübra, parkta oynarken havuza düştü. Küçük kızın kalbi durdu, hastanede hayata döndürüldü ancak engelli kaldı.Belediye kusurlu bulundu, aileye tazminat ödendiAile ihmal iddiasıyla dava açtı. Yaklaşık dört sene sonra karar açıklandı. Yerel mahkeme belediyeyi kusurlu buldu. Faizler ve yargılama giderleriyle Bayhan ailesine 1 milyon 670 bin lira tazminat ödendi. Ancak belediye annenin ihmali olduğu iddiasıyla karara itiraz etti.Küçük çocuk ölünce tazminatın 'iadesi' istendiYargılama sürerken 2019 senesinde organları iflas eden Kübra, sekiz yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Karar kesinleşmeden küçük kız yaşamını yitirince üst mahkeme tazminat oranını düşürdü. Niğde Belediyesi faizleriyle birlikte tazminatın iadesini talep etti. Ödenmesi istenen tutar ise faiz ve enflasyon nedeniyle 2 milyon 700 bin liranın üzerine çıktı.60 yıl yaşayacağına göre hesaplanmıştıKendilerine gelen haciz kağıdıyla durumu öğrendiklerini söyleyen baba Ramazan Bayhan, "Şu an benden 2 milyon 700 bin lira talep etmişler. Geçen ayın 27'sinde haciz gönderildi. Kağıdı elime alınca şok geçirdim. Zaten evladımı kaybetmişim, kağıdı aldım oturdum hüngür hüngür ağladım." diye yaşadıklarını anlattı. Ailenin avukatı mahkemenin bakım gideri olarak 963 bin lira tazminata hükmettiğini söyledi.Bu rakama, küçük çocuğun 60 yıl yaşayacağını varsayarak hükmedildiğini söyleyen avukat, çocuk sekiz yaşında yaşamını yitirince 853 bin lirasının geri istendiğini anlattı. Bu nedenle aileden 52 yıllık yaşam süresini kapsayan tazminatı iade etmesi istendi. Belediyeye gidip ağır bir bedel ödediğini anlatan baba Bayhan, "Yapacak bir şey yok. Mahkemenin kararı, parayı ödeyeceksiniz." yanıtı aldığını anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/schengende-hizli-randevu-tuzagi-vize-karaborsaya-dustu-dolandiricilar-vurgun-pesine-1106057202.html

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niğde, tazminat, manevi tazminat, tazminat davası