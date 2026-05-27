Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/schengende-hizli-randevu-tuzagi-vize-karaborsaya-dustu-dolandiricilar-vurgun-pesine-1106057202.html
Schengen'de 'hızlı randevu' tuzağı: Vize randevusu karaborsaya düştü, bin Euro'ya çıktı
Schengen'de 'hızlı randevu' tuzağı: Vize randevusu karaborsaya düştü, bin Euro'ya çıktı
Sputnik Türkiye
Yaz tatili yaklaşırken yurt dışına çıkmak için Schengen vize almak isteyenler randevu bulamayınca özellikle sosyal medyada 'hızlı randevu' tuzağına düşüyor... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T12:17+0300
2026-05-27T12:30+0300
ekonomi̇
schengen
dijital schengen vizesi
vize
dolandırıcılık
vize krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099576849_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c25640c3221ad9b46b65c2f0a24b070f.jpg
Türkiye'de Schengen vize krizi büyürken, yurt dışına çıkmak isteyen çok sayıda kişi resmi randevu sistemlerinde 'yer bulamıyor'. Bu sorun nedeniyle birçok kişi dolandırıcıların 'hızlı randevu' tuzağına düşüyor. Özellikle sosyal medya üzerinde verilen ilanlara inanarak para gönderen çok sayıda kişi dolandırıldıklarını belirtirken, kara borsada randevuların bedeli bin euro'ya kadar ulaştı. Schengen vizesi randevusu karaborsa olduSabah'ın haberine göre, vize randevu sistemindeki durum dolandırıcılar için yeni bir pazar yarattı. Sosyal medya platformları ve mesajlaşma gruplarında ücret karşılığında 'randevu bulunabilir' mesajları vatandaşları dolandırıcıların ağına düşürüyor. Normalde 90-100 Euro civarında olan vize başvuru maliyeti, hızlı randevu vaadiyle kişi başı 300 Eurodan başlayıp bin Euro'ya kadar çıkıyor. Talebin zirve yaptığı bayram ve yaz sezonu ise bu fiyatları daha da yukarı çekiyor. Bazı sahte danışmanlık şirketleri verdikleri "VIP randevu", "garantili vize" ya da "10 günde sonuç" gibi ilanlarla danışmanlık ücretini aldıktan sonra ise kayıplara karışıyor. Dolandırılan birçok kişi ise şikayet platformlarında çare arıyor. Randevular botlar aracılığıyla bloke ediliyorTürkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, vize krizinin seyahat acentelerinin en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söyledi. Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevuların botlar aracılığıyla bloke edildiğini aktaran Bağlıkaya, "Bu randevular 300, 500, hatta acil durumlarda bin euroya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor" dedi. Bu kapsamda bazı aracı kuruluşları Rekabet Kurumu'na şikâyet ettiklerini anlatan Bağlıkaya, bazılarına da tazminat davası açmaya hazırlandıklarını da belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/yunan-adalarina-yonelik-ekspres-vize-uygulamasinda-yeni-gelisme--1104641261.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099576849_111:0:1311:900_1920x0_80_0_0_2c5dc638b10d7a89b1259392f8d265b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
schengen, dijital schengen vizesi, vize, dolandırıcılık, vize krizi
schengen, dijital schengen vizesi, vize, dolandırıcılık, vize krizi

Schengen'de 'hızlı randevu' tuzağı: Vize randevusu karaborsaya düştü, bin Euro'ya çıktı

12:17 27.05.2026 (güncellendi: 12:30 27.05.2026)
© Fotoğraf : CanvaH1-B Vize
H1-B Vize - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2026
© Fotoğraf : Canva
Abone ol
Yaz tatili yaklaşırken yurt dışına çıkmak için Schengen vize almak isteyenler randevu bulamayınca özellikle sosyal medyada 'hızlı randevu' tuzağına düşüyor. Çok sayıda kişi dolandırıcıların tuzağına düşerken randevular için istenen para bin euroya kadar çıktı.
Türkiye'de Schengen vize krizi büyürken, yurt dışına çıkmak isteyen çok sayıda kişi resmi randevu sistemlerinde 'yer bulamıyor'. Bu sorun nedeniyle birçok kişi dolandırıcıların 'hızlı randevu' tuzağına düşüyor. Özellikle sosyal medya üzerinde verilen ilanlara inanarak para gönderen çok sayıda kişi dolandırıldıklarını belirtirken, kara borsada randevuların bedeli bin euro'ya kadar ulaştı.

Schengen vizesi randevusu karaborsa oldu

Sabah'ın haberine göre, vize randevu sistemindeki durum dolandırıcılar için yeni bir pazar yarattı.
Sosyal medya platformları ve mesajlaşma gruplarında ücret karşılığında 'randevu bulunabilir' mesajları vatandaşları dolandırıcıların ağına düşürüyor. Normalde 90-100 Euro civarında olan vize başvuru maliyeti, hızlı randevu vaadiyle kişi başı 300 Eurodan başlayıp bin Euro'ya kadar çıkıyor. Talebin zirve yaptığı bayram ve yaz sezonu ise bu fiyatları daha da yukarı çekiyor. Bazı sahte danışmanlık şirketleri verdikleri "VIP randevu", "garantili vize" ya da "10 günde sonuç" gibi ilanlarla danışmanlık ücretini aldıktan sonra ise kayıplara karışıyor. Dolandırılan birçok kişi ise şikayet platformlarında çare arıyor.

Neden vize randevusu alınamıyor?

Schengen vizesinde randevuların dijital ortama taşınması randevu sistemindeki sorunu büyüttü. Bot adı verilen yazılımları kuran kişiler çoklu hesaplar ve farklı ülkelerden bağlantı sağlayan proxy altyapıları sayesinde sistemde yüzlerce farklı kullanıcı gibi randevu alabiliyor. Normal şartlarda bir kullanıcı gün içinde birkaç kez randevu sistemini kontrol edebilirken, bot yazılımları 7 gün 24 saat boyunca sistemleri tarıyor. Yeni açılan ya da iptal edilen bir randevu sisteme düştüğü anda devreye giren bu yazılımlar tarafından alınıyor.

Randevular botlar aracılığıyla bloke ediliyor

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, vize krizinin seyahat acentelerinin en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söyledi. Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevuların botlar aracılığıyla bloke edildiğini aktaran Bağlıkaya, "Bu randevular 300, 500, hatta acil durumlarda bin euroya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor" dedi. Bu kapsamda bazı aracı kuruluşları Rekabet Kurumu'na şikâyet ettiklerini anlatan Bağlıkaya, bazılarına da tazminat davası açmaya hazırlandıklarını da belirtti.
Kuşadası'ndan Yunan adalarına feribot seferleri yeniden başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2026
YAŞAM
Yunan Adaları'na yönelik 'kapıda vize' uygulamasında yeni gelişme
31 Mart, 13:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала