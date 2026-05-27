Schengen'de 'hızlı randevu' tuzağı: Vize randevusu karaborsaya düştü, bin Euro'ya çıktı
12:17 27.05.2026 (güncellendi: 12:30 27.05.2026)
© Fotoğraf : CanvaH1-B Vize
Yaz tatili yaklaşırken yurt dışına çıkmak için Schengen vize almak isteyenler randevu bulamayınca özellikle sosyal medyada 'hızlı randevu' tuzağına düşüyor. Çok sayıda kişi dolandırıcıların tuzağına düşerken randevular için istenen para bin euroya kadar çıktı.
Türkiye'de Schengen vize krizi büyürken, yurt dışına çıkmak isteyen çok sayıda kişi resmi randevu sistemlerinde 'yer bulamıyor'. Bu sorun nedeniyle birçok kişi dolandırıcıların 'hızlı randevu' tuzağına düşüyor. Özellikle sosyal medya üzerinde verilen ilanlara inanarak para gönderen çok sayıda kişi dolandırıldıklarını belirtirken, kara borsada randevuların bedeli bin euro'ya kadar ulaştı.
Schengen vizesi randevusu karaborsa oldu
Sabah'ın haberine göre, vize randevu sistemindeki durum dolandırıcılar için yeni bir pazar yarattı.
Sosyal medya platformları ve mesajlaşma gruplarında ücret karşılığında 'randevu bulunabilir' mesajları vatandaşları dolandırıcıların ağına düşürüyor. Normalde 90-100 Euro civarında olan vize başvuru maliyeti, hızlı randevu vaadiyle kişi başı 300 Eurodan başlayıp bin Euro'ya kadar çıkıyor. Talebin zirve yaptığı bayram ve yaz sezonu ise bu fiyatları daha da yukarı çekiyor. Bazı sahte danışmanlık şirketleri verdikleri "VIP randevu", "garantili vize" ya da "10 günde sonuç" gibi ilanlarla danışmanlık ücretini aldıktan sonra ise kayıplara karışıyor. Dolandırılan birçok kişi ise şikayet platformlarında çare arıyor.
Neden vize randevusu alınamıyor?
Schengen vizesinde randevuların dijital ortama taşınması randevu sistemindeki sorunu büyüttü. Bot adı verilen yazılımları kuran kişiler çoklu hesaplar ve farklı ülkelerden bağlantı sağlayan proxy altyapıları sayesinde sistemde yüzlerce farklı kullanıcı gibi randevu alabiliyor. Normal şartlarda bir kullanıcı gün içinde birkaç kez randevu sistemini kontrol edebilirken, bot yazılımları 7 gün 24 saat boyunca sistemleri tarıyor. Yeni açılan ya da iptal edilen bir randevu sisteme düştüğü anda devreye giren bu yazılımlar tarafından alınıyor.
Randevular botlar aracılığıyla bloke ediliyor
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, vize krizinin seyahat acentelerinin en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söyledi. Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevuların botlar aracılığıyla bloke edildiğini aktaran Bağlıkaya, "Bu randevular 300, 500, hatta acil durumlarda bin euroya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor" dedi. Bu kapsamda bazı aracı kuruluşları Rekabet Kurumu'na şikâyet ettiklerini anlatan Bağlıkaya, bazılarına da tazminat davası açmaya hazırlandıklarını da belirtti.