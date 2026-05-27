https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/schengende-hizli-randevu-tuzagi-vize-karaborsaya-dustu-dolandiricilar-vurgun-pesine-1106057202.html

Schengen'de 'hızlı randevu' tuzağı: Vize randevusu karaborsaya düştü, bin Euro'ya çıktı

Schengen'de 'hızlı randevu' tuzağı: Vize randevusu karaborsaya düştü, bin Euro'ya çıktı

Sputnik Türkiye

Yaz tatili yaklaşırken yurt dışına çıkmak için Schengen vize almak isteyenler randevu bulamayınca özellikle sosyal medyada 'hızlı randevu' tuzağına düşüyor... 27.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-27T12:17+0300

2026-05-27T12:17+0300

2026-05-27T12:30+0300

ekonomi̇

schengen

dijital schengen vizesi

vize

dolandırıcılık

vize krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099576849_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c25640c3221ad9b46b65c2f0a24b070f.jpg

Türkiye'de Schengen vize krizi büyürken, yurt dışına çıkmak isteyen çok sayıda kişi resmi randevu sistemlerinde 'yer bulamıyor'. Bu sorun nedeniyle birçok kişi dolandırıcıların 'hızlı randevu' tuzağına düşüyor. Özellikle sosyal medya üzerinde verilen ilanlara inanarak para gönderen çok sayıda kişi dolandırıldıklarını belirtirken, kara borsada randevuların bedeli bin euro'ya kadar ulaştı. Schengen vizesi randevusu karaborsa olduSabah'ın haberine göre, vize randevu sistemindeki durum dolandırıcılar için yeni bir pazar yarattı. Sosyal medya platformları ve mesajlaşma gruplarında ücret karşılığında 'randevu bulunabilir' mesajları vatandaşları dolandırıcıların ağına düşürüyor. Normalde 90-100 Euro civarında olan vize başvuru maliyeti, hızlı randevu vaadiyle kişi başı 300 Eurodan başlayıp bin Euro'ya kadar çıkıyor. Talebin zirve yaptığı bayram ve yaz sezonu ise bu fiyatları daha da yukarı çekiyor. Bazı sahte danışmanlık şirketleri verdikleri "VIP randevu", "garantili vize" ya da "10 günde sonuç" gibi ilanlarla danışmanlık ücretini aldıktan sonra ise kayıplara karışıyor. Dolandırılan birçok kişi ise şikayet platformlarında çare arıyor. Randevular botlar aracılığıyla bloke ediliyorTürkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, vize krizinin seyahat acentelerinin en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söyledi. Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevuların botlar aracılığıyla bloke edildiğini aktaran Bağlıkaya, "Bu randevular 300, 500, hatta acil durumlarda bin euroya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor" dedi. Bu kapsamda bazı aracı kuruluşları Rekabet Kurumu'na şikâyet ettiklerini anlatan Bağlıkaya, bazılarına da tazminat davası açmaya hazırlandıklarını da belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/yunan-adalarina-yonelik-ekspres-vize-uygulamasinda-yeni-gelisme--1104641261.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

schengen, dijital schengen vizesi, vize, dolandırıcılık, vize krizi