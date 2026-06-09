Guterres’ten Orta Doğu için acil çağrı: Tüm saldırılar durmalı

Orta Doğu’daki yeniden tırmanıştan derin endişe duyuyorum. Tüm saldırılar derhal durdurulmalıdır. Lübnan, İran ve Gazze’deki ateşkeslere tam olarak uyulmalıdır.

Devam eden diplomatik çabaları zayıflatabilecek her türlü adımdan kaçınılmalıdır. İsrail’in Gazze’ye açılan geçişleri kapatma kararından da derin endişe duyuyorum ve Gazze genelinde insani yardımın hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde büyük ölçekte ulaştırılabilmesi için tüm geçişlerin derhal yeniden açılması çağrımı yineliyorum.

Uluslararası hukuk uyarınca seyir hak ve özgürlüklerinin kullanımı saygı görmelidir.Herkes uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve sivilleri korumak için mümkün olan tüm önlemleri almalıdır.Orta Doğu’daki çatışmaların askeri bir çözümü yoktur.

İleriye giden tek yol diyalog ve müzakerelerdir.İlgili tüm tarafları, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği ilerletecek diplomatik çözümler üzerinde çalışmaya davet ediyorum.