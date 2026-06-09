https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/guterresten-orta-dogu-icin-acil-cagri-tum-saldirilar-durmali-1106373830.html
Guterres’ten Orta Doğu için acil çağrı: Tüm saldırılar durmalı
Guterres’ten Orta Doğu için acil çağrı: Tüm saldırılar durmalı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu’da tırmanan gerilime ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki tüm saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu. Detaylar haberde...
2026-06-09T15:39+0300
2026-06-09T15:39+0300
2026-06-09T15:39+0300
dünya
guterres
i̇ran
lübnan
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086939839_0:213:2884:1835_1920x0_80_0_0_be508288e8dd9399c16825e701fc00f9.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu’da tırmanan gerilime ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki tüm saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.Guterres, açıklamasında bölgedeki durumdan “derin endişe duyduğunu” belirterek, Lübnan, İran ve Gazze’de sağlanan ateşkeslerin tam olarak korunması gerektiğini söyledi. BM Genel Sekreteri, diplomatik çabaları zayıflatabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini ifade ettiği açıklaması şöyle: Ne olmuştu?İran ve İsrail arasında karşılıklı hava ve füze saldırılarıyla önceki gün akşam saatlerinde tekrar başlayan gerilim, bölgedeki en ciddi tırmanışlardan biri olarak kayıtlara geçti.İran yeni operasyonunun adını ‘Nasr’ (Arapça ‘zafer’ anlamına geliyor) olarak açıkladı.İki tarafın da birbirini hedef alan saldırıları, ateşkesin kırılganlığını yeniden gündeme taşırken; ABD Başkanı Donald Trump’ın taraflara “ateşin hemen kesilmesi” çağrısı sonrası çatışmaların kısmen durduğu ve gerilimin geçici olarak yatıştığı bildirildi.İran, İsrail’in Lübnan’a yönelik ateşkes ihlalinin sürmesi halinde tekrar misillemelere başlayacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/italyadan-kendilerine-terlik-ulkesi-diyen-israilli-bakan-ben-gvire-tepki-aynen-iade-ediyoruz-1106371163.html
i̇ran
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086939839_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_733c9f71429d96a901a8e4f156f6b1f4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
guterres, i̇ran, lübnan, haberler
guterres, i̇ran, lübnan, haberler
Guterres’ten Orta Doğu için acil çağrı: Tüm saldırılar durmalı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu’da tırmanan gerilime ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki tüm saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu’da tırmanan gerilime ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki tüm saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.
Guterres, açıklamasında bölgedeki durumdan “derin endişe duyduğunu” belirterek, Lübnan, İran ve Gazze’de sağlanan ateşkeslerin tam olarak korunması gerektiğini söyledi.
BM Genel Sekreteri, diplomatik çabaları zayıflatabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini ifade ettiği açıklaması şöyle:
Orta Doğu’daki yeniden tırmanıştan derin endişe duyuyorum. Tüm saldırılar derhal durdurulmalıdır. Lübnan, İran ve Gazze’deki ateşkeslere tam olarak uyulmalıdır.
Devam eden diplomatik çabaları zayıflatabilecek her türlü adımdan kaçınılmalıdır. İsrail’in Gazze’ye açılan geçişleri kapatma kararından da derin endişe duyuyorum ve Gazze genelinde insani yardımın hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde büyük ölçekte ulaştırılabilmesi için tüm geçişlerin derhal yeniden açılması çağrımı yineliyorum.
Uluslararası hukuk uyarınca seyir hak ve özgürlüklerinin kullanımı saygı görmelidir.Herkes uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve sivilleri korumak için mümkün olan tüm önlemleri almalıdır.Orta Doğu’daki çatışmaların askeri bir çözümü yoktur.
İleriye giden tek yol diyalog ve müzakerelerdir.İlgili tüm tarafları, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği ilerletecek diplomatik çözümler üzerinde çalışmaya davet ediyorum.
İran ve İsrail arasında karşılıklı hava ve füze saldırılarıyla önceki gün akşam saatlerinde tekrar başlayan gerilim, bölgedeki en ciddi tırmanışlardan biri olarak kayıtlara geçti.
İran yeni operasyonunun adını ‘Nasr’ (Arapça ‘zafer’ anlamına geliyor) olarak açıkladı.
İki tarafın da birbirini hedef alan saldırıları, ateşkesin kırılganlığını yeniden gündeme taşırken; ABD Başkanı Donald Trump’ın taraflara “ateşin hemen kesilmesi” çağrısı sonrası çatışmaların kısmen durduğu ve gerilimin geçici olarak yatıştığı bildirildi.
İran, İsrail’in Lübnan’a yönelik ateşkes ihlalinin sürmesi halinde tekrar misillemelere başlayacağını duyurdu.