https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/italyadan-kendilerine-terlik-ulkesi-diyen-israilli-bakan-ben-gvire-tepki-aynen-iade-ediyoruz-1106371163.html
İtalya'dan, kendilerine ‘terlik ülkesi’ diyen İsrailli bakan Ben-Gvir'e tepki: Aynen iade ediyoruz
İtalya'dan, kendilerine ‘terlik ülkesi’ diyen İsrailli bakan Ben-Gvir'e tepki: Aynen iade ediyoruz
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İtalya'ya "çizme ülkesi, terlik ülkesi oldu" sözlerine tepki göstererek, bu sözlerin "aynen iade ediyoruz" dedi.
2026-06-09T14:52+0300
2026-06-09T14:52+0300
2026-06-09T14:52+0300
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Roma Cumhuriyet Başsavcılığının Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muameleye dair yürüttüğü soruşturmaya dün dahil ettiği İsrailli bakan Ben-Gvir, İtalya'da tepki çekmeye devam ediyor.Ben-Gvir'in dün akşam hakkındaki soruşturmayı öğrendikten sonra X hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya’nın çizmeye benzeyen coğrafi şekline göndermede bulunarak, "Çizme ülkesi, terlik ülkesine dönüştü" ifadelerini kullanmasına Tajani'den yanıt geldi.‘Yorumlayacak söz bulamıyorum’Tajani, bu sabah Senato’nun dışişleri ve savunma ortak komisyonundaki konuşmasında şunları söyledi:Tajani, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik olayların ardından Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’tan Ben-Gvir’e karşı yaptırım önerisini AB Dışişleri Konseyinin gündemine taşımasını istediğini de yineledi.Birçok ülkenin bu önerilerini olumlu karşıladığını belirten Tajani ekledi:
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antonio tajani, haberler, itamar ben-gvir, i̇talya, i̇srail
antonio tajani, haberler, itamar ben-gvir, i̇talya, i̇srail
İtalya'dan, kendilerine ‘terlik ülkesi’ diyen İsrailli bakan Ben-Gvir'e tepki: Aynen iade ediyoruz
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İtalya'ya "çizme ülkesi, terlik ülkesi oldu" sözlerine tepki göstererek, bu sözlerin "kabul edilemez ve yakışıksız" olduğunu belirterek "aynen iade ediyoruz" dedi.
Roma Cumhuriyet Başsavcılığının Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muameleye dair yürüttüğü soruşturmaya dün dahil ettiği İsrailli bakan Ben-Gvir, İtalya'da tepki çekmeye devam ediyor.
Ben-Gvir'in dün akşam hakkındaki soruşturmayı öğrendikten sonra X hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya’nın çizmeye benzeyen coğrafi şekline göndermede bulunarak, "Çizme ülkesi, terlik ülkesine dönüştü" ifadelerini kullanmasına Tajani'den yanıt geldi.
‘Yorumlayacak söz bulamıyorum’
Tajani, bu sabah Senato’nun dışişleri ve savunma ortak komisyonundaki konuşmasında şunları söyledi:
Ben-Gvir’in, dün İtalya hakkında söylediklerini yorumlayacak söz bulamıyorum. Bunlar kabul edilemez ifadelerdir ve aynen sahibine iade ediyoruz. Bir bakana yakışan sözler değildir. İtalya, her zaman özgürlüğü ve demokrasiyi savunmuş, İsrail'in dostu bir ülkedir. Her türlü hakaret ve karalama girişimini reddediyoruz. Ben-Gvir’in sözleri, bu kişinin siyasi ve ahlaki seviyesini ortaya koymaktadır.
Tajani, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik olayların ardından Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’tan Ben-Gvir’e karşı yaptırım önerisini AB Dışişleri Konseyinin gündemine taşımasını istediğini de yineledi.
Birçok ülkenin bu önerilerini olumlu karşıladığını belirten Tajani ekledi:
Bunlar arasında Fransa ve dün görüştüğüm Hollanda Dışişleri Bakanı da var. Son günlerde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile de bu konuyu görüştüm. Kendisi, İsrail'i temsil etmeye layık olmayan bir bakana karşı güçlü bir mesaj verilmesinin önemine katıldığını ifade etti.