İtalya'dan, kendilerine ‘terlik ülkesi’ diyen İsrailli bakan Ben-Gvir'e tepki: Aynen iade ediyoruz

Bunlar arasında Fransa ve dün görüştüğüm Hollanda Dışişleri Bakanı da var. Son günlerde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile de bu konuyu görüştüm. Kendisi, İsrail'i temsil etmeye layık olmayan bir bakana karşı güçlü bir mesaj verilmesinin önemine katıldığını ifade etti.