https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/fransa-israil-maliye-bakaninin-ulkeye-girisini-yasakladi-1106374692.html
Fransa, İsrail Maliye Bakanı'nın ülkeye girişini yasakladı
Fransa, İsrail Maliye Bakanı'nın ülkeye girişini yasakladı
Sputnik Türkiye
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, radikal görüşleri ve yerleşim politikaları nedeniyle İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in ülkeye girişinin... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T15:52+0300
2026-06-09T15:52+0300
2026-06-09T15:52+0300
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Fransa ile İsrail arasında diplomatik ipleri gerecek kritik bir son dakika gelişmesi yaşandı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot tarafından Salı günü yapılan resmi açıklamada, aşırı sağcı ve radikal görüşleriyle bilinen İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich için ülkeye giriş yasağı kararı alındığı bildirildi. Fransa, bu hamlesiyle birlikte Orta Doğu politikasında İsrailli üst düzey yetkililere yönelik yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerinin başında yer aldı.Bakan Barrot sosyal medyadan duyurdu: 4 örgüt lideri ve 21 yerleşimciye de yasakKararın detaylarını X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşan Dışişleri Bakanı Barrot, yaptırımların kapsamının geniş olduğunu belirtti. Bakan Barrot yaptığı açıklamada, "Ulusal düzeyde, Bakan Betzalel Smotrich'in, dört yerleşim örgütü liderinin ve 21 yerleşimcinin topraklarımıza girişini yasakladık" ifadelerini kullandı. Bu karar, Paris yönetiminin Batı Şeria yerleşim faaliyetleri konusundaki rahatsızlığının en somut göstergesi oldu.Yasak kararının gerekçesi: Batı Şeria’nın i̇lhakı ve Gazze’nin kolonizasyonuFransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail Maliye Bakanı için uygulanan bu radikal kararın arkasındaki gerekçeleri de sıraladı. Bakan Barrot; Smotrich’in Batı Şeria'nın ilhakı, işgal altındaki topraklarda yeni yasa dışı yerleşim yerlerinin kurulması, Gazze Şeridi'nin kolonizasyonu ve Filistin Yönetimi'nin ekonomik olarak çökertilmesi yönündeki aktif faaliyetlerini ve savunmalarını bu karara gerekçe olarak gösterdi.Paris-Tel Aviv hattında i̇kinci şok: Ben-Gvir de yasaklılar listesindeydiFransa’nın İsrailli bakanlara yönelik yaptırımları bununla sınırlı değil. Paris yönetimi, geçtiğimiz Mayıs ayında da Sumud insani yardım filosu üyelerine yönelik kötü muameleler ve şiddet olayları nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir için de benzer bir ülkeye giriş yasağı kararı almıştı. İsrail’in yasa dışı yerleşimleri, uluslararası toplum ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde barış süreçlerinin önündeki en büyük engel olarak değerlendirilmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/guterresten-orta-dogu-icin-acil-cagri-tum-saldirilar-durmali-1106373830.html
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itamar ben-gvir, i̇srail, fransa dışişleri bakanlığı, paris, batı şeria, twitter , filistin yönetimi, avrupa, haberler, yılsonu2026
itamar ben-gvir, i̇srail, fransa dışişleri bakanlığı, paris, batı şeria, twitter , filistin yönetimi, avrupa, haberler, yılsonu2026
Fransa, İsrail Maliye Bakanı'nın ülkeye girişini yasakladı
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, radikal görüşleri ve yerleşim politikaları nedeniyle İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu. Karar kapsamında Smotrich’in yanı sıra 4 yerleşimci örgüt lideri ile 21 yerleşimciye de yasak konulurken, Paris-Tel Aviv hattındaki diplomatik kriz derinleşti.
Fransa ile İsrail arasında diplomatik ipleri gerecek kritik bir son dakika gelişmesi yaşandı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot tarafından Salı günü yapılan resmi açıklamada, aşırı sağcı ve radikal görüşleriyle bilinen İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich için ülkeye giriş yasağı kararı alındığı bildirildi. Fransa, bu hamlesiyle birlikte Orta Doğu politikasında İsrailli üst düzey yetkililere yönelik yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerinin başında yer aldı.
Bakan Barrot sosyal medyadan duyurdu: 4 örgüt lideri ve 21 yerleşimciye de yasak
Kararın detaylarını X (eski adıyla Twitter
) sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşan Dışişleri Bakanı Barrot, yaptırımların kapsamının geniş olduğunu belirtti. Bakan Barrot yaptığı açıklamada, "Ulusal düzeyde, Bakan Betzalel Smotrich'in, dört yerleşim örgütü liderinin ve 21 yerleşimcinin topraklarımıza girişini yasakladık"
ifadelerini kullandı. Bu karar, Paris
yönetiminin Batı Şeria yerleşim faaliyetleri
konusundaki rahatsızlığının en somut göstergesi oldu.
Yasak kararının gerekçesi: Batı Şeria’nın i̇lhakı ve Gazze’nin kolonizasyonu
Fransa Dışişleri Bakanlığı
, İsrail Maliye Bakanı
için uygulanan bu radikal kararın arkasındaki gerekçeleri de sıraladı. Bakan Barrot; Smotrich’in Batı Şeria'nın ilhakı
, işgal altındaki topraklarda yeni yasa dışı yerleşim yerlerinin kurulması, Gazze Şeridi'nin kolonizasyonu
ve Filistin Yönetimi'nin
ekonomik olarak çökertilmesi yönündeki aktif faaliyetlerini ve savunmalarını bu karara gerekçe olarak gösterdi.
Paris-Tel Aviv hattında i̇kinci şok: Ben-Gvir de yasaklılar listesindeydi
Fransa’nın İsrailli bakanlara yönelik yaptırımları bununla sınırlı değil. Paris yönetimi, geçtiğimiz Mayıs ayında da Sumud insani yardım filosu üyelerine yönelik kötü muameleler ve şiddet olayları nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir
için de benzer bir ülkeye giriş yasağı
kararı almıştı. İsrail’in yasa dışı yerleşimleri
, uluslararası toplum ve Avrupa Birliği
ile olan ilişkilerinde barış süreçlerinin önündeki en büyük engel olarak değerlendirilmeye devam ediyor.