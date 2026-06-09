Fikri Sağlar: Kılıçdaroğlu görev adamıdır, kayyumluğu bırakmaz

Tebriklerin en fazla olduğu ve tebriklerin sonunda da çok haklıymışsınız Kemal Kılıçdaroğlu diye bitirdikleri bir bayram oldu. Referandumdan sonra zaten Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili benim düşüncelerim açıktı. O düşüncelerinden dolayı da beni ihraç etmeye kalkmıştı. Nihayet ne oldu? Ortaya çıkmıştır. Bu da ayrıca bir başka beni üzen bir nokta. Keşke ortaya çıkmasaydı.Salonun yarısı en azından Cumhuriyet Halk Partili gibi davranmayan vücut diline sahipti. Biraz suratları asıktı, onu gördüm. Yani o konuşmalardan da çok da hoşnut olmadıkları belli.Bir kere süren İBB davası, sanki savcısı gibi davranan bir konuşma yaptı. Buradaki aldığı rolün seçim değil de anayasa değişikliği üzerine... Buradaki aldığı rol Türkiye'yi biçilen merhametli monarşi ve benzeri yani demokrasi olmayan hak özgürlüklerden uzak Cumhuriyet Halk Partili'nin temel ilkelerine karşı oluşturulmaya çalışan bir yapıya destek verir bir anlayıştaydı. Ona neredeyse böyle altyapı oluşturuyor gibi gördüm.Uzatacaklardır için yani katı mayında baskın erken seçim yapılmasını planlıyordur belki bugünkü iktidar. O planlanan noktaya götürülmesi CHP'nin elinin kolunun bağlı olarak götürülmesi. Bugün ilk provasıydı.Büyük bir iddialarla bir şeyler söylüyor Kemal Bey. Tarzı o. O söylediği hazırlanan bir tuzağın aleniyet kazanmasıdır. Yani şimdi de aynı şeyleri benzeri şeyleri söylüyor işte bir halk ayarlanması falan filan.Demek ki öyle bir hazırlık yapılıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni birbirine düşürme doğrultusunda iç çatışma doğrultusunda bir hazırlık yapıyor. Korkarım ki bu iç çatışma Türkiye'ye yaygın hale gelmez.Bir arkadaşımız kalktı dedi ki niye biz bu anayasa dışı Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu kararı Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne yığılarak proteste etmedik. Bu doğru değildir demedik. Söylediği laf şuydu.Gitseydik kan dökülürdü. Onun üzerine ben de çıktım. Dedim ki grupta dediniz ki Sayın Genel Başkan bu ülkenin rejimini kan dökmeden değiştiremezsiniz dediniz.Biz de size kalktık ayakta alkışladık. Gitseydik kanımız dökülseydi, sizin kanınız dökülseydi benim de dökülseydi. Niye gitmedik? Şimdi o gün öyle söylüyorsunuz bugün niye böyle? İş işten geçtikten sonra rejim değişti.Ne dedi size orada siz bunu söyleyince? Hiçbir şey diyemedi. Gitseydik kan dökülürdü dedi ama bunu söyleyince söz sesinin çıktı. Kemal Bey'in böyle şeyi vardır siz her şeyi söylersiniz durur durur durur hiçbir şey dinliyormuş gibi not alıyormuş gibi der.Sonra kızdığı birisi varsa ona laf söyler ondan sonra geçiştirir gider. Düzelme şansı şöyle mutlak mutlak olmaktan vazgeçip kayım olmaktan ben istifa ediyorum demesiyle mümkündür. Bu aşamadan sonra bunu yapar mı? Yapmaz.Benim bildiğim Kemal Bey yapmaz. Kemal Bey görev adamı.