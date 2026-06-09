https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/ferdi-zeyrek-icin-vefatinin-birinci-yilinda-anma-programi-duzenlendi-etkinlige-ozgur-ozel-ve--1106382667.html

Ferdi Zeyrek için vefatının birinci yılında anma programı düzenlendi: Etkinliğe Özgür Özel ve Mansur Yavaş da katıldı

Ferdi Zeyrek için vefatının birinci yılında anma programı düzenlendi: Etkinliğe Özgür Özel ve Mansur Yavaş da katıldı

Sputnik Türkiye

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in, vefatının birinci yılında mevlit okutuldu; kabir ziyareti yapıldı... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T22:03+0300

2026-06-09T22:03+0300

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Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası önünde başlayan anma programı kapsamında Hatuniye Camisi'nde mevlit okutuldu.Programa CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP'li ilçe belediye başkanları ile Zeyrek'in yakınları ile vatandaşlar katıldı.Program sırasında fenalaşan Ferdi Zeyrek'in annesi Gülten Zeyrek ambulansta tedavi edildi. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek gözyaşlarını tutamadı.Özgür Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada Zeyrek'in vefatının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu, yokluğuna alışmanın kolay olmadığını söyledi.Zeyrek'in ailesine, Manisa'ya, belediyeye ve partisine sahip çıkan herkese teşekkür eden Özel, anısını yaşatmaya ve emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.Nurcan Zeyrek de eşinin adını yaşatmak amacıyla kurulan Ferdi Zeyrek Vakfı'nın onun vicdanı ve merhametinin bir yansıması olduğunu belirterek, vakfa destek çağrısında bulundu.Mevlit programının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yemek hayrı düzenlendi.Katılımcılar daha sonra Ferdi Zeyrek'in kabri başına giderek dua ederek, mezarına karanfiller bıraktı.Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran 2025'te havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirmişti. Eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken elektrik akımına maruz kalarak yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/atlas-caglayan-cinayeti-sanik-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1106380735.html

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