https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/atlas-caglayan-cinayeti-sanik-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1106380735.html
Atlas Çağlayan cinayeti: Sanık hakkında istenen ceza belli oldu
Atlas Çağlayan cinayeti: Sanık hakkında istenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
Atlas Çağlayan davasında, sanık E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapsi istendi. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T19:42+0300
2026-06-09T19:42+0300
2026-06-09T19:47+0300
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atlas çağlayan
cinayet
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İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın davasında savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık E.Ç.’nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme, davayı 8 Eylül'e erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/atlas-caglayan-cinayeti-dava-yarin-basliyor-1106349605.html
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atlas çağlayan, cinayet, cinayet büro amirliği, i̇stanbul
atlas çağlayan, cinayet, cinayet büro amirliği, i̇stanbul
Atlas Çağlayan cinayeti: Sanık hakkında istenen ceza belli oldu
19:42 09.06.2026 (güncellendi: 19:47 09.06.2026)
Atlas Çağlayan davasında, sanık E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapsi istendi.
İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın davasında savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
Savcı, sanık E.Ç.’nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme, davayı 8 Eylül'e erteledi.